В Starfield есть двери, которые можно открыть резаком

На первый взгляд, некоторые двери в Starfield легко принять за просто декорации — неинтерактивные объекты, создающие иллюзию пространства и более реалистичный мир. Однако кто-то из сообщества понял, что по крайней мере некоторые из них можно открыть — и внутри можно найти довольно интересные вещи.
Если вы встретите дверь с надписью «Emergency Cuttable Wall», все, что вам нужно сделать, это направить лазерный резак на петли и выстрелить. Цельтесь в каждую петлю, и в конечном итоге дверь упадет, и вы сможете проникнуть внутрь, как продемонстрировал пользователь Reddit: thebirdpuncher.
Неудивительно, что он получил восторженные отзывы от сообщества Starfield на Reddit. «Да ладно!? Это так круто! Мне это нравится!», — сказал один из фанатов Starfield. «Я увидел стену, которую можно разрезать, и подумал: ух ты, у них действительно есть потрясающий декор. Мне никогда не приходило в голову её разрезать. Я потратил так много дигипиков, идя в другую сторону», — сказал другой.
Наконец, один из них добавил: «Многие разработчики-студии боятся делать подобные вещи, и я, честно говоря, не знаю, почему. Возможно, это как-то связано с тратой дополнительных ресурсов, которые могут привести к более глубокому опыту, а не с созданием обычных виртуальных миров с нулевой задумкой, которые геймеры будут поглощать в любом случае».
Это невероятная деталь, и, несмотря на ее простоту, она многое говорит о том, насколько мы ожидаем, что игры будут линейными. Простое взаимодействие, подобное этому, помогает создать гораздо более правдоподобный мир, в котором такие вещи, как лазерный резак, имеют более важное предназначение, чем просто добыча материалов.
тьфу ты они еще про пролог не в курсе, что в первой пещере есть проход за камнями, которые разрезать можно и найти там помимо фиолетовой брони редкие материалы для крафта лол. Но как видите об этом в новостях не пишут)
sps
Хм... А у меня там не было брони...
У меня там была одна старая кружка с надписью NASA и всё.
Вчера, как раз, забрался туда. (Под мостом к артефакту, черные камни)
А как открыть дверь "мастер" на втором этаже локации..?
Вот это поворот, готи однозначно
новость дня
Вот это да! Невероятно. Можно разрезать штифты, где большими буквами написано "Cut pins". Тут IQ нужен минимум 160, чтобы догадаться.
ну я даже о таком не помыслил как, теперь понимаю что тут прям написанно что нужно резать
Открою секрет. С английским в мире не все дружат. Большинство людей планеты понятия не имеет, что значит "Cut pins". А ещё большинство людей в играх всякие надписи НЕ рассматривают. Тупо не обращают внимание на это. Поэтому пройти мимо такой двери вполне нормально. Плюс геймеры привыкли, что современные миры в играх статичны, в них нет интерактива, кругом просто декорация. Настолько привыкли к декорациям, что даже в голову не придёт, что дверь реально можно открыть и что это не просто декорация. Это как с Balgur Gate 3 - люди кайфуют только потому с игры, что игра позволяет сделать вещи, которые обычно в играх нельзя делать.
Походу идею из Alien Isolation взяли. Даже внешне похоже.
аж переиграть захотелось))
Худшая игра от бесезды, она вобрала все худшее от геймдизайна студии и умножила это на 10, возможно она будет нормальной спустя пару лет и кучи модов, но сейчас лучше ее игнорировать.
познавательность статьи коррелируется с iq автора?
собственно на двери это и написано. небось еще и подсказка на пол экрана, когда к ней подходишь
ложка мёда в бочке старфилда
norm
use
Ух ты, оказывается многие студии-разработчики не могут сделать тайники в своей игре. Кто это вообще пишет 😅
Двери выламывать ещё в первом Фоллауте можно было
Видимо, 4-ти надписей - "Режь здесь", стрелок и огромной надписи в центре людям всё ещё недостаточно...