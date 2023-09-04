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об игре
Starfield 06.09.2023
6.9 1 096 оценок

В Starfield есть двери, которые можно открыть резаком

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monk70
Новости

На первый взгляд, некоторые двери в Starfield легко принять за просто декорации — неинтерактивные объекты, создающие иллюзию пространства и более реалистичный мир. Однако кто-то из сообщества понял, что по крайней мере некоторые из них можно открыть — и внутри можно найти довольно интересные вещи.

Если вы встретите дверь с надписью «Emergency Cuttable Wall», все, что вам нужно сделать, это направить лазерный резак на петли и выстрелить. Цельтесь в каждую петлю, и в конечном итоге дверь упадет, и вы сможете проникнуть внутрь, как продемонстрировал пользователь Reddit: thebirdpuncher.

Неудивительно, что он получил восторженные отзывы от сообщества Starfield на Reddit. «Да ладно!? Это так круто! Мне это нравится!», — сказал один из фанатов Starfield. «Я увидел стену, которую можно разрезать, и подумал: ух ты, у них действительно есть потрясающий декор. Мне никогда не приходило в голову её разрезать. Я потратил так много дигипиков, идя в другую сторону», — сказал другой.

Наконец, один из них добавил: «Многие разработчики-студии боятся делать подобные вещи, и я, честно говоря, не знаю, почему. Возможно, это как-то связано с тратой дополнительных ресурсов, которые могут привести к более глубокому опыту, а не с созданием обычных виртуальных миров с нулевой задумкой, которые геймеры будут поглощать в любом случае».

Это невероятная деталь, и, несмотря на ее простоту, она многое говорит о том, насколько мы ожидаем, что игры будут линейными. Простое взаимодействие, подобное этому, помогает создать гораздо более правдоподобный мир, в котором такие вещи, как лазерный резак, имеют более важное предназначение, чем просто добыча материалов.

4
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
DarioGlenn

тьфу ты они еще про пролог не в курсе, что в первой пещере есть проход за камнями, которые разрезать можно и найти там помимо фиолетовой брони редкие материалы для крафта лол. Но как видите об этом в новостях не пишут)

9
MIKLAI

sps

0
Spitfire_old

Хм... А у меня там не было брони...

3
drakkco

У меня там была одна старая кружка с надписью NASA и всё.

1
SoRaS3

Вчера, как раз, забрался туда. (Под мостом к артефакту, черные камни)

А как открыть дверь "мастер" на втором этаже локации..?

0
Skorskis

Вот это поворот, готи однозначно

7
MunchkiN 616

новость дня

6
The Dark Side

Вот это да! Невероятно. Можно разрезать штифты, где большими буквами написано "Cut pins". Тут IQ нужен минимум 160, чтобы догадаться.

5
Cimeries666

ну я даже о таком не помыслил как, теперь понимаю что тут прям написанно что нужно резать

2
Janekste

Открою секрет. С английским в мире не все дружат. Большинство людей планеты понятия не имеет, что значит "Cut pins". А ещё большинство людей в играх всякие надписи НЕ рассматривают. Тупо не обращают внимание на это. Поэтому пройти мимо такой двери вполне нормально. Плюс геймеры привыкли, что современные миры в играх статичны, в них нет интерактива, кругом просто декорация. Настолько привыкли к декорациям, что даже в голову не придёт, что дверь реально можно открыть и что это не просто декорация. Это как с Balgur Gate 3 - люди кайфуют только потому с игры, что игра позволяет сделать вещи, которые обычно в играх нельзя делать.

-1
Sidorovich12

Походу идею из Alien Isolation взяли. Даже внешне похоже.

4
ЕвМи

аж переиграть захотелось))

0
GayFish

Худшая игра от бесезды, она вобрала все худшее от геймдизайна студии и умножила это на 10, возможно она будет нормальной спустя пару лет и кучи модов, но сейчас лучше ее игнорировать.

4
kekeskrekes

познавательность статьи коррелируется с iq автора?

3
пекабир

собственно на двери это и написано. небось еще и подсказка на пол экрана, когда к ней подходишь

«Многие разработчики-студии боятся делать подобные вещи, и я, честно говоря, не знаю, почему. Возможно, это как-то связано с тратой дополнительных ресурсов, которые могут привести к более глубокому опыту, а не с созданием обычных виртуальных миров с нулевой задумкой, которые геймеры будут поглощать в любом случае».

ложка мёда в бочке старфилда

2
MIKLAI

norm
use

1
trava10

Ух ты, оказывается многие студии-разработчики не могут сделать тайники в своей игре. Кто это вообще пишет 😅

1
Саня Цукино Усаги

Двери выламывать ещё в первом Фоллауте можно было

0
Lodnar
Мне никогда не приходило в голову её разрезать.

Видимо, 4-ти надписей - "Режь здесь", стрелок и огромной надписи в центре людям всё ещё недостаточно...

0