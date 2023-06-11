В Steam открылись предзаказы и появились системные требования Starfield

В магазине Steam открылись предзаказы на научно-фантастическую ролевую игру Starfield от создателей Fallout и The Elder Scrolls. На выбор предлагается два издания: обычное и премиум.
- Обычное стоит 69,99 евро и содержит только игру .
- Премиум-издание стоит 99,99 евро и содержит игру, а также сюжетное дополнение «Расколотый космос», которое выйдет в какой-то момент после выхода; до 5 дней раннего доступа; набор обликов «Созвездие»: лазерная винтовка Equinox, скафандр, шлем и реактивный ранец; доступ к цифровому артбуку и саундтреку Starfield.
За предзаказ любого издания дополнительно дадут набор обликов «Старый Марс» с игровыми предметами:
- лазерный резак;
- шлем для глубокой добычи;
- набор для глубокой добычи.
Системные требования
Минимальные:
- ОС: Windows 10 version 2004 (10.0.19041.0)
- Процессор: AMD Ryzen 5 2600x, Intel Core i7-6800K
- Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti
- DirectX: Версии 12
- Сеть: Широкополосное подключение к интернету
- Место на диске: 125 ГБ (требуется SSD)
Рекомендованные:
- ОС: Windows 10/11
- Процессор: AMD Ryzen 5 3600X, Intel i5-10600K
- Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: AMD Radeon RX 6800 XT, NVIDIA GeForce RTX 2080
- DirectX: Версии 12
- Сеть: Широкополосное подключение к интернету
- Место на диске: 125 ГБ (требуется SSD)
я рот топтал... у меня в реге за базу просят под 80 евро, а за диджитал все 110. а, ну и руссича нет, так что в топку!
У меня полное издание всего чуть дороже 60 евро. Примерно за те же деньги брал Atomic Heart.
Для СНГ $42.99 / $60.99
Открывается предзаказ... Закрывается русский регион... Это - пять.
Ну, что же, торрент эдишен ждет...
Ну, игра и без RU перевода. А так, gift-ом можно взять, за почти 9к...
Для меня, по крайней мере, язык роли не играет. Могу и на английском поиграть.
То, что до предзаказа игра была открыта всем, а теперь нет - вот это бесит.
Может, Тодд, ты нам и Скайрим запретишь покупать?
P.S.: И ведь запретил... ))) Отстал я от жизни. )
какие 9к? 3к в турецком регионе, кек
Я про gift в RU регион имел ввиду. Там всегда конвертируется из долларовой/евро цены
курс лиры на данный момент
Без русского и не доступно в регионе, тупо плевок в нашу сторону, такое поддерживать не собираюсь.
Системные требования как бы мягко намекают, что оптимизацию не завезли.
естественно там графон уровня 980 или 1060
Спасибо, что не 3080...
это норма для "новых игр"
даже странно, пока еще никто не предложил обновить пк.......
Нормальные требования, видеокарта позапрошлого поколения, 16 ГБ ОЗУ никого не удивишь, проц i5 двухлетней давности) и это в рекомендуемых, т.е. на высоких уже можно играть теоретически. Я бы сказал что требования даже низкие, и понятно, движок же старый. Оптимизацию беседка на релизе никогда не завозит, даже мечтать не стоит)
требования не для средних-нижних компов 10 летней давности значит высокие пек-пек
Как и ожидалось русский игра не поддерживает.
Даже сабов нет :( игра очень большая, ппц долго норм сабов ждать, а не сранный машинный перевод
Текстовый русский язык, скорее всего, будет. Просто функционально будет отключен в игре. На ПК-то мододелы найдут, как его включить, а вот с консолями - все сложнее.
языки обычно не содержатся крупных играх так как это лишний вес для сборки следовательно и скачать его в английской или иной версии игры не будет скорей смыслу.
Игра же не онлайновая , зачем подключение? (
Связь со страницей для будущих модов в Creation Club? Думаю, для этого.
Для микротранзакций)
Чет совсем просят дешево за предзаказ, можно продавать игры по 300 долларов (сарказм)
Зашёл на страницу нет предзаказа, несколько секунд ,и опа появился предзаказ, сразу взял премиум, теперь ждём выхода, по деньгам в рубли если переводить то премиум вышел в 6600 руб, ожидал что выйдет в 9к где то, вышло подешевле
увидев широкополосное соединение к интернету в минимальных требованиях я жнапрягся.
Очередная игра, которой нет. Ну что, торрент едишен.
Русского нет = игры не существует
Ну дороговато "Хогвартс. Наследие"(разные игры ну все-таки) продалась очень хорошо, наверно великолепно. По цене 950 грн(2000 руб)"Deluxe-издание" А они продают 1700 (3700) бомж версия. Плюс она будет без русского. Даже GamePass не хочу и за отсутствия русского. (Может он там будет ну только модом как то активируют, наверно точно он был)
Думаю русский будет, просто не афишируют, чтобы не агрить всякие контролирующие органы, типа санкции, не положено.
Системные требования довольно демократичные. 1070ti по факту вышла более 5-ти лет назад. RTX2080 тоже довольно старое поколение видеокарт. Не пойму, чё люди ноют из-за старых видеокарт в системках? Ради крутой игры не грех и новую видеокарту купить!
Меня куда больше волнует отсутствие русского языка, который изначально был заявлен, а потом вдруг вырезали (видать разрабы не в курсе, что русский язык это не только Россия и Беларусь). Так что брать игру, тем более по предзаказу, не вижу смысла. Зная беседку, багов будет вагон и маленькая тележка на релизе... Ну и ценник в 70 евро напрягает за базовую версию. Полная версия 100 евро. Чё разрабы нюхали, когда ценники придумывали?
Впрочем, мираклы вроде уже обещали "художественный профессиональный перевод" запилить на русский, если донаты соберут. Так что без русского языка старфилд в любом случае не останется.
Может завезут в тихую субтитр, время покажет.
Требования, вроде, вменяемые. Надеюсь, Deck потянет.
в каком месте?
В меню.
Так у меня ещё Xbox Series S/ПК с i9-9900K/RTX 2080 (как раз рекомендуемые).
Просто я надеюсь на то, что раз Series S в FHD потянет, то и Deck должен в 720р потянуть.
И зачем такой крупный релиз на малом экране и батареи на 2 часа?
Почему нет? GTX 1070 Ti - карта семилетней давности, которая уже на плесень и липовый мёд разлагается. RTX 2080 - тоже музейный экспонат, которому осенью шестой год пойдёт.
К процессорам требования нормальные. Думаю, тот же Core i7-8700K справится.
Шестнадцать гигабайт - стандарт.
SSD - как бы логично. Ну а интернет для синглплеерной игры - да, тайна, окутанная мраком.
Блин, смотрю Starfield,а вижу все равно NoManSky - заброшенные станции, гринд ресурсов, стройка авнпостов, сканирование флоры и фауны, покупка/продажа кораблей, оружия, ресурсов....Процедурная генерация на планетах... Боевка в открытом космосе прям точь-в-точь...
Складывается ощущение, что просто какой-то NMS 2. Не знаю почему, но пока что-то совсем не впечатляет. Выглядит так, что в NMS просто добавили сюжет и кучу квестов...
Как можно назвать Starfield игрой года, когда у них все тоже самое, что было в NMS, выпущенной семь лет назад...
Ну так фундамент игры, скоре всего NoManSky, своего не могут придумать, фантазии у разработчиков не осталось
Руки трясутся хоть сейчас предзаказать, но подожду распродажу в Steam, чтобы карточки распродажи получить. Но брать буду однозначно.
Так можеж в Xbox pass или PC pass поиграть
Я хочу играть на Steam Deck. Ну и игры Bethesda Game Studios я всегда покупаю.
Игра года
С такой прорисовкой лиц персонажей — «игра дня» максимум
некоторые лица да , нарисованы очень плохо , некоторые получше , модами поправят это не проблема