Ведущий дизайнер Starfield назвал её "самой лучшей игрой" Bethesda

Ведущий дизайнер Starfield Эмиль Пальяруло заявил, что космическая RPG является «самой лучшей игрой» в портфолио Bethesda. Однако, по его словам, это также был самый сложный проект студии. Bethesda постаралась «втиснуть в Xbox самый большой и богатый космический RPG-симулятор», что сделало Starfield настоящим «техническим чудом».
В интервью GamesRadar Пальяруло также отметил, что разработка Starfield выявила сильное желание фанатов увидеть The Elder Scrolls VI. Анонс игры состоялся еще в 2018 году, но о её релизе пока ничего не известно. Тем временем, поклонникам Bethesda придётся довольствоваться Starfield, которая, по мнению Пальяруло, имеет большое будущее, в том числе благодаря сообществу моддеров.
Мы приложили все усилия, чтобы сделать нечто совершенно новое. Чтобы «впихнуть» на Xbox самую масштабную и насыщенную космическую RPG. То, что нам это удалось, делает Starfield своего рода техническим чудом. Это наша лучшая игра во многих аспектах. Но команде ещё важнее то, что у Starfield есть индивидуальность, и сейчас она стоит на одном уровне с Fallout и Elder Scrolls. Думаю, сейчас мы подходим к моменту, когда Starfield выходит за рамки простой игры и становится чем-то вроде платформы для научно-фантастического и космического контента. Я, конечно, ожидал, что сообщество модераторов будет выпускать свои проекты, но не такими темпами. Это потрясающе. Это вдохновляет. Это полностью оправдывает все мои надежды.
Недавно Bethesda выпустила дополнение Shattered Space для Starfield, которое уже получило смешанные отзывы в Steam.
да понятно уже примерно, какой будет тес 6
Если Свитки 6 будут на этом же движке, то это будет провал в кубической степени
Главное чтоб не на анриале 5
Зачем им UE 5? Jни могут новый движок написать, только вот лентяи
сам себя не похвалишь - никто не похвалит 🥲впихнули так впихнули xD уже на анонсе было очевидно что душнилово из ада будет тк про космоц а про него реально интересных игр меньше пяти наверное где то… в том году вообще разрабы як дэбилы все в космоц полезли и в итоге как и ожидалось все в него вляпались а не впихнулись
блин, опередил)
Все больше неиронично страшно за TeS6 и Фоллаут 5...
в Беседке походу все руководство головой поехало и в своей реальности живет.
Ну и/или попытка в демедж контроль на фоне скромного приема и "успеха" игры и ДЛС.
Просто напомню что этот эмиль наверное со времен ф3 привносил в игры беседки только самые хреновые идеи и самые тупорылые квесты (как например квест с гуленышем в холодильнике в ф4, еще и в каком то интервью потом сказал что этот квест чуть ли не буквально "по приколу" сделал) Еще до ф76 люди на куче платформ говорили что его надо тряпками на мороз гнать. И видя все эти факты Тодд, явно с лицом как на пикче, такой: "Ммммм. Отличный глав-геймдизайнер для игры которую я хотел сделать джвацать пять лет и самым раздутым бюджетом "
P.s. совсем забыл что мем "гг ф4-военный преступник" пошел тоже с него когда он как то заявил что солдат расстрельной команды из ролика ф1 это мужской гг ф4. В очередной раз наверняка сказал "по приколу" не подумав
P.p.s. немного порывшись в интернете обнаружил что сценарий для Тб из облы тоже он писал. Теперь ясно откуда там взялась тема "очищения" целиком убежища лишь из за подозрений что там шпион вместо нормального расследования. Виден сразу подчерк кривой куриной лапы эмиля
техническое чудо это - куча дверей с загрузками где надо и где не надо, наверное 1% дверей открывается без загрузки.
Двери с загрузками это у них любимое. Налепить маленьких локаций с одной стороны дело геморное, но зато с другой это разгрузка для движка. Укомплектовка как положено, с детализацией и мелочами больших пространств жрёт немерено его мощей. А если ,ни дай Бог, там ещё и много источников света да анимации.... И модов никаких не надо - оно само встанет. С модами к TES я закончил на Скае, и этот ихний знаменитый движок изучил как свою пятерню. Не вдавался в детали ( ибо неинтересно), но судя по всем симптомам это снова он. Подкрученный, причипуренный .... но всё равно дохлый.
Да даже юбисофт смог сделать переход земля-кораль-космос в открытом мире без закрузок. В Аутлоз конечно предметы так красиво не разрбросаны по миру, но может и хрен с ними с предметами..
не смогли. Там загрузки
Во всех играх загрузки, просто в аутлоз их не видно, я об этом. Только на прыжках.
С такими блаженными кретинами на ведущих должностях следующий фолыч и свитки можно хоронить, а жаль, за свитки обидно даже, в своё время на дноноуте безвылазно в скайрим залипал
Сделать пустую игру с кучей проблем и говорить, что мы контора пи.орасов номер 1. Ребята явно каждый день цытируют слова Тода Говарда "за старфилд и двор отсосу в упор".
Сделав рескин фолаута 4 с криками из скайрима?
Ты смотришь на то что было а не на новое.
Ну так утверждается о совершенно новом. Совершенного нового нет)
Бороздить просторы Большого Театра)))
Они хоть баг с оружейкой на корабле за год починили? Там шкафы для оружия отрубались и нельзя было стволы выкладывать.
как гуано ни назови, оно останется гуаном
"Ведущий дизайнер Starfield" себя не похвалишь никто не похвалит.
Размечтался...
Ясен красен, это не моды с Нексуса воровать на уже готовые продукты, а потом выдавать как новую игру // Алексей Горин
Лягушка похвалила своё болото.
Вся суть игр под консоль, когда в маленькую коробку пытаются поместить то, что туда не влезает.
В некотором смысле он прав. Когда что-то делаешь долго, то глаза замыливаются и перестаешь оценивать свой труд объективно. Может, в начинке они и правда очень постарались, чтобы все работало на консолях. А масштаб новой игры действительно огромен.
Но это совсем другой тип игры, потому ее не правильно ставить рядом с фолом и скайримом, в отличие от них тут куча пустых пространств и шаблонных аванпостов вместо ручной проработки.
Лично я считаю, что старфилд - вынужденный эксперимент над огромными локациями. И уже в процессе вскрывались все подводные камни подобной разработки: нехватка памяти под локации, а значит добавим ретро-подзагрузки из морровинда, большие локации с хай-текстурами - но из-за этого не успеем сделать много контента.
Думаю, у них есть замах на масштаб, но ввиду консервативной шаблонной разработки последнего десятка лет ушло понимание проблем глобальных игр и их релиз на консолях. Тот же Thief, если вспомнить - был про огромную локацию, до релиза на консоли. Так, Thief 3 стала резаться на локации с загрузками в пределах одной миссии.
Я к чему - они "обкатывают" стек технологий, активное сотрудничество с другими студиями Microsoft. От чего-то в итоге они откажуться, что-то сохранят. Так-то, Daggerfall, тоже называли прорывом. А дальше вышел Морровинд и всем снесло башню от гениальности Тодда, как продюсера. А даггерфолл запомнили лишь как "баггерфолл".
Да, я ощутил именно возвращение к корням с генерцией мира из багерфола. Видимо, они решили повторить старый подход с современными возможностями.
Но движок и правда плохо годится для космосима. Им следовало его сильнее модернизировать, да и масштаб лучше бы одной проработанной системой ограничили.
А кто-то более-менее известный НЕ из Беседки вообще хвалил игру?
КТО ТЫ? КИБОРГ.. КИБОРГ ПОМНОЖЕННЫЙ НА ВЕЧНОСТЬ! САМО...СОС КОСМИЧЕСКИХ МАСШТАБОВ!
Если это были все их усилия, то можно закрывать контору.
С точки зрения визуала игра действительно лучшее, что они делали, из древнего движка выжали все что можно, надеюсь следующая игра будет уже на UE5
Если что движок Bethesda моложе лет так на 10 если не больше, движка unreal engine, и кто тут древний движок?)
21 тысяча пикового онлайна и 39% рейтинга в Стиме. Это полный провал.
Ниже 50% там дают только полному мусору.
В каком же манямирке живет этот придурок.
А ты в каком манямирке живешь что 21к онлйна для тебя провал?)
А ты в каком маня мирке живешь, что 21 тысяча для тебя НЕ провал? В длц Елды вернулось 780 тысяч человек, 70% от пика. Shattered Space еле набрал 7% и онлайн быстро сдувается.
Продолжай бредить про НЕ ПРОВАЛ, бггг
Опять этот бред и пустое сравнение не сравнимого, умолешённые до сих пор ровняют онлайн в стиме. Сколько вам еще раз повторять что основной онлайн старфилда приходится на ХBOX? DLC к элден рингу рекламировали везде чуть ли не как новую игру, когда как DLC для старфилда показали несколько раз мельком на презентации, ты уж тогда сравнивай онлайн Резидента 4 и Lies of P или атомик харт, и когда выходили их DLC и там ситуация примерно везде одинаковая, только у страфилда все таки онлайн вырос в трое и это только в стиме.
Опять миллионы в гейпасе?
На выставке xbox показывали в полтора раза дольше, чем новый Doom. "Мельком", да..
С 12 тысяч до 21. "Втрое". Бредишь уже не приходя в сознание.
Такому явлению недавно название придумали даже- токсичный позитив (когда критика игры в принципе разрабом не воспринимается и он думает что все отлично) по такому принципу делались skull&bones, concord и киберкек для старых консолей когда главой разработки стал кичинский (он говорил аля "мы сделали ведьмака а значит нам все простят"). А у этого кадра давно проблема с восприятием критики (https://www.playground.ru/starfield/news/dizajn_direktor_starfield_kritikam_ne_obmanyvajte_sebya_dumaya_chto_vy_znaete_pochemu_ona_takaya_kakaya_est-1668659). За будущее свитков все страшнее и страшнее
Ну наверное игра не самая лучшая, но уж точно не хуже других игр Bethesda, возможно она самая масштабная, но масштаб достигается только путём генерации, а она не так важна как геймплей.
Ждём новых патчей, дополнений и геймплей за роботов.
Ясно.
последний доп такой *ал вообще, что с цветами? сиреневое что-то, вообщем все-таки нет
В сортах не разбираюсь
Ну выбирать то особо не из чего. Что касается модов, то мечтать не вредно. Больше года прошло, тока до геометрии добрались и то без детализации, и анимации.
Как бы Creation Kit для игры вышел лишь 9 июн. 2024 г.
Creation Kit к геометрии, анимации, вообще никакого отношения не имеет.
Creation Kit: Можно добавить объект, отредактировать сделать копию. Можно поменять сценарий, изменить, переназначить: назначение брони, одежды атрибутов. В общем там еще много чего можно сделать, налепив, esp, но тока с уже готовыми: мешами, геометрией, анимацией а в них, как раз и загвоздка.
Не куколд, а куколдище!
Лучшая игра? Ну допустим. А что ж вы тогда продажами недовольны? Опять игроки виноваты, не понимают величия игры?
По факту же, игра с огромнейшим потенциалом, правда осталось подождать лет 10, когда моды наклепают годные
Игрой с потанцевалом был киберпанк. Это поделие мертворождено изначально.
нет, у Старфилда огромный потенциал, потому что ты можешь делать мод на любую вселенную, от чужого до космодесанта или дэд спейса и всё впишется
Но только если моды будут уровня Enderal: Forgotten Stories и Fallout London, а за такой проект далеко не каждый модер возьмётся, не говоря о колоссальном количестве сил и времени, что уйдут на создание считай полноценной игры. И если подобное кто-то и осилит, то спасибо за такое нужно говорить кому угодно, но точно не Беседке за пресный высер под названием Starfield.
Чел, моды это не потенциал, это похуизм)
наверна скурим 2 и масс эффект новый реально последние игры которые я сильна джду.
надеюсь в скурим 2 будут развивать тему процедурной генерации и процедурных квестиков
наверное именно из-за таких высказываний и выходят постоянные переиздания скайрима, а не полноценный сиквел серии. Для особо одаренных напомню - игры называются The Elder Scrolls и скайрим аж пятая номерная часть.
Ну во многом это так, если поразбираться. По крайней мере игра с самым большим потенциалом. Другое дело что Беседка его раскрывать не торопится, и потому игра все еще в наполовину законченном состоянии.
Это точная копия Скайрима и Фалаута, толькот с другим графическим и смыслово-квестовым окружением, например город в новом DLC потрясающе похож на города двемеров в Скайриме
Ну по сравнению со Скайримом тут слишком много новых механик. Как фолаут 4 в космосе - с натяжкой да, сравнить можно.
Игра действительно хорошая, и по всем параметрам превосходит предыдущие игры Беседки.
А зомбированным я советую хотя бы раз в жизни включить голову и поиграть в сабж без оглядки на чьи-то лоховские мнения и проплаченные псевдообзоры от тупоголовых зумерков.
Старфилд - игра не менее интересная, чем Fallout 3 и Skyrim, и по масштабу и количеству контента превосходящая их, вместе взятые. Просто глупить не нужно и повторять слова какого-то лошка, который по причине своей бесконечной тупости не смог в неё поиграть.
Спасибо за мудрости, каждое предложение можно отливать в граните
Мы рады за вас, незомбированный нетупой нелох, вкушайте, наслаждайтесь, живите
А народ поумнел, я вижу. И это радует.
Базу выдал, действительно лучшая игра Бесезды , хейтеры не годуют , нормальные базированные игроки кайфуют, у меня уже третья сотня часов геймплея пошла)