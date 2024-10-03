Ведущий дизайнер Starfield назвал её "самой лучшей игрой" Bethesda

Ведущий дизайнер Starfield Эмиль Пальяруло заявил, что космическая RPG является «самой лучшей игрой» в портфолио Bethesda. Однако, по его словам, это также был самый сложный проект студии. Bethesda постаралась «втиснуть в Xbox самый большой и богатый космический RPG-симулятор», что сделало Starfield настоящим «техническим чудом».

В интервью GamesRadar Пальяруло также отметил, что разработка Starfield выявила сильное желание фанатов увидеть The Elder Scrolls VI. Анонс игры состоялся еще в 2018 году, но о её релизе пока ничего не известно. Тем временем, поклонникам Bethesda придётся довольствоваться Starfield, которая, по мнению Пальяруло, имеет большое будущее, в том числе благодаря сообществу моддеров.

Мы приложили все усилия, чтобы сделать нечто совершенно новое. Чтобы «впихнуть» на Xbox самую масштабную и насыщенную космическую RPG. То, что нам это удалось, делает Starfield своего рода техническим чудом. Это наша лучшая игра во многих аспектах. Но команде ещё важнее то, что у Starfield есть индивидуальность, и сейчас она стоит на одном уровне с Fallout и Elder Scrolls. Думаю, сейчас мы подходим к моменту, когда Starfield выходит за рамки простой игры и становится чем-то вроде платформы для научно-фантастического и космического контента. Я, конечно, ожидал, что сообщество модераторов будет выпускать свои проекты, но не такими темпами. Это потрясающе. Это вдохновляет. Это полностью оправдывает все мои надежды.

Недавно Bethesda выпустила дополнение Shattered Space для Starfield, которое уже получило смешанные отзывы в Steam.