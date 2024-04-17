Версия Starfield для PS5 находилась в разработке 4 года

Ни для кого не секрет, что Starfield изначально задумывалась как мультиплатформенная ролевая игра Bethesda. Однако недавние документы показали, что PlayStation уже была заинтересована в эксклюзивности игры.
От этих планов отказались после того, как Microsoft купила всю Bethesda Softworks и пожертвовала миллионами продаж, но профиль разработчика в LinkedIn показывает, как долго существовало несколько версий игры.
Согласно профилю Джейсона Тонкса в LinkedIn, над Starfield для PS5 работали до 2021 года. Разработчик работал 3D-художником в Bethesda Game Studios. По его описанию, одновременно существовало три версии игры. Команда, вероятно, добилась большого прогресса в этой версии, поскольку Bethesda сосредоточилась на доработке после 2022 года. Таким образом, игра была почти закончена.
Интересно, что в профиле указана разработка до 2021 года. В этом же году Microsoft завершила покупку Bethesda Softworks, вероятно, отказавшись от любого прогресса, достигнутого на PlayStation. Поскольку в то время Sony была ведущим производителем консолей, разумно предположить, что Bethesda выбрала PS5 в качестве основной консольной платформы. Другие разработчики также подтвердили этот подход.
Поэтому команде, возможно, пришлось кардинально изменить свою разработку на консолях. Хотя инженеры Microsoft помогли с этим переходом, Starfield запустилась с множеством технических проблем, таких как длинные загрузочные экраны и низкая производительность на ПК.
даже без повестки эта игра не перестанет быть 5 кратно переваренным калом
Хуже Смуты?
на одном уровне
как на одном если они там на дне соревнуются!
Это гуано могло быть чисто эксклюзивом "зеленых" и никто бы не потерял от этого.
Так рассказывают, будто там ультра-разные системы.
3,9 из которых вкуривали Японский и правила размещения продукта на плозадки Сони?
У меня PS5. Не играл и рад этому.
Ой да ладно, рад он. Появится за уши не оттянешь
у приставочников уши чтоб подтаскивать, а не чтоб оттаскивать