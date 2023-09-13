Xbox Series S|X демонстрирует "сильный скачок продаж в Великобритании" благодаря Starfield

Starfield - крупнейший консольный эксклюзив для Xbox Series S|X. Игра уже покорила миллионы исследователей, как и предыдущие игры Bethesda.
Bethesda рассчитывала на массовый запуск игры, но, похоже, он превзошел все ожидания. Согласно новому отчету, Starfield привела к резкому росту продаж консолей Xbox Series S|X в Великобритании.
Об этом сообщает Кристофер Дринг из Gamesindustry. Он пока не раскрывает точную статистику, но его предыдущий послужной список точных данных о продажах в Великобритании не оставляет места для сомнений.
Согласно отчету, положительное влияние на продажи консоли оказал и недавно выпущенный Xbox Series S объемом 1 ТБ. Microsoft предложила новую консоль по цене 350 долларов, добавив к популярному среди бюджетных геймеров варианту еще больше памяти.
Игра Starfield еще до своего выхода начала оказывать влияние на продажи консолей, увеличив продажи Xbox Series X на 1000% на Amazon, и, судя по всему, эта игра продолжает набирать обороты.
В отчете также отмечается, что в этом поколении Xbox испытывает трудности с продажами аппаратного обеспечения. Последние данные Microsoft подтверждают, что на сегодняшний день обе консоли проданы в количестве более 21 млн. единиц, однако по этому показателю Xbox One отстает от Xbox One за сопоставимый период.
Однако ожидается, что Starfield станет лишь одним из кусочков головоломки Microsoft, состоящей из игр от внутренних студий. Игровой гигант рассчитывает использовать эту игру в качестве отправной точки, выпуская до четырех игр от первого лица в год. Такие меры должны обеспечить дальнейшее процветание Xbox серии S|X после недавнего толчка, вызванного ажиотажем вокруг Starfield.
В то время как Starfield уже вышла, Xbox еще предстоит выпустить Forza Motorsport в 2023 году.
Starfield уже завоевала миллионы игроков на всех платформах, а Фил Спенсер подтвердил, что число одновременных игроков превысило 1 млн. человек.
Была одна стало две)
Это все временно
Легчайшие 30 fps, за 470£ xD
все не так
мой кот сегодня насрал мимо лотка, это повлияло на рост продаж коробок.,
это делают все, не кто не будет говорить что мы обосрались, даже когда у твоего провайдера ломается интернет, он всеми усилиями будет говорить что у них все хорошо.
Тотошка и Широкий будут еще пол года нахваливать друг друга, амазинг, научная насачпокс.