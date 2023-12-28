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Starfield 06.09.2023
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
6.7 5 108 оценок

Журналист издания Forbes недоумевает из-за того, как упал рейтинг Starfield в Steam

Gruz_
Новости

Не так давно журналист Forbes Пол Тасси затронул вопрос о том, как за последние 30 дней сильно упала репутация Starfield в Steam. К моменту публикации материала доля положительных отзывов на эту игру упала до 29 % за тридцать дней (в основном отрицательные отзывы). А ведь еще месяц назад этот показатель составлял более 48 %.

По словам самого редактора, он сильно озадачен причиной недавнего падения оценки игры. Текущее наполнение Starfield не сильно изменилось на фоне того, что было до этого, и даже есть некоторые обновления. Кроме того, Bethesda Game Studios определилась с дорожной картой на 2024 год.

По мнению некоторых пользователей сети, это может быть связано с тем, что после углубленного знакомства с игрой игроки просто сочли игру непривлекательной, поэтому и оставили негативные отзывы. В то же время на YouTube недавно появилось 8-часовое видео с жалобами на многочисленные недостатки в концепции дизайна Starfield, которое, возможно, и определило общественное мнение.

Часть подписчиков отметила, что, возможно, недавняя зимняя распродажа Steam привлекла к игре больше игроков. Такие игроки, купившие игру по акционной цене, нередко более разборчивы, чем обычные покупатели. Обнаружив, что игра им совершенно не понравилась, они пишут отрицательные отзывы. Журналисты также отметили, что эта точка зрения стала наиболее популярной.

Кроме того, потенциальной причиной негативных отзывов могло послужить и "маленькое эссе" директора по дизайну Эмиля Пальяруло в ответ на жалобы игроков на качество игры. Тогда он сказал: "Если вы не работали в игровой индустрии, пожалуйста, не притворяйтесь, что вы все знаете, потому что разработка игр чрезвычайно сложна, а выход игры на рынок - это само по себе чудо".

24
54
Комментарии: 54
Ваш комментарий
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Не раскрылась, не фортануло.

24
Sivispacempb

Просто стим ждал пока основная масса обзоров пройдёт экран загрузки )

9
SomeMark

Наоборот. Игра раскрылась и игроки с ужасом обнаружили, что это всё же полная шляпа, а не шедевр десятилетия. Даже до особо лояльных игроков дошло, что они купили хрень. Вот и всё объяснение.

4
Rus Gayn

Просто пока они еще не наиграли 1000 часов.

0
Despot Mateus SomeMark
Игра раскрылась и игроки с ужасом обнаружили, что это всё же полная шляпа, а не шедевр десятилетия

Ну или как вариант, не помню кто точно говорил, но фраза была следующая в этом контексте "Эффект золушкиной кареты. Сначала кажется что это золотая карета с бриллиантами, а потом обнаруживаешь что это насквозь прогнившая тыква"

2
Cidrow

А может просто потому, что Беседка забила огромный болт и с момента релиза выкатила пару заплаток, которые никак не улучшают геймплей и вместо того чтобы нести всякую чушь, до сих пор не предоставили инструменты для моддинга? Сами же свой проект под грузовик бросили.

15
Sivispacempb

Да вы просто железо не обновили , и вообще как вы можете осуждать игру не пройдя её хотя бы 10 раз , в настоящем геймдеве как в космосе пусто и скучно и нет никаких активностей вы просто этого не поняли .

4
HiRuKo14

Что ты несёшь чел, тебе сказали что иструмент для модов выйдет вместе с ДЛС, он никогда не выходит вместе с игрой, откуда вы вообще этот бред берёте.

-7
Tialiko Sivispacempb

ой ну дай тогда нам всем по тыще лямов на покупку железа что этот шлак тянет. Например вон те ПК на 500 тыщ.р. каждый. Готов дать? Давай. А нет, так нечего превозносить дерьмо, которое выдают за игру.

0
Darkaind Tialiko

Чел, ептить ты тормоз. Это цитата разрабов игры)

0
Агент Матрицы

Журналист Forbes Пол Тасси: "Иду. Темно. Гляжу. Пятно. Ням-ням. Вкусно. Нюх-нюх. Г*вно"

9
Mihanbo
8
GeNDaLF 48

наказали пацана =)

0
stanscream

Скорее удивляет, что некоторым месяцем потребовались, чтобы распроводать это и прийти к тем же выводам, к каким пришли те, кто оценку выставил в первые недели с релиза.

7
Выxyxoль
"Если вы не работали в игровой индустрии, пожалуйста, не притворяйтесь, что вы все знаете, потому что разработка игр чрезвычайно сложна, а выход игры на рынок - это само по себе чудо"

Звучит примерно как: "Если вы не шеф-повар, то вы не сможете понять что вам вместо стейка на тарелку положили дерьмо."

7
ZendaLin
0
Sivispacempb

Больше всего умиляют слова редактора " Текущее наполнение Starfield не сильно изменилось на фоне того, что было до этого" т.е. если с игрой ничего не делать (хорошего или плохого) то от этого оа должна стать хорошей и оценки падать больше не могут )))

3
bysaturn

Просто на старте в основном покупают богатые буратины, которые верят в трейлеры и готовы хавать любое качество в ожидании раскрытия игры. Потом подтягиваются те, кто не особо сильно ждал игру и у таких мнение адекватнее, а не как у фанатиков.

3
PlacidFrazer

Старфилд раскроется на 30м прохождении, с первым лучом солнца.

3
ZackSnyder

а еще его явно удивляет, что г воняет. неожиданно, невероятно!

2
MONOLITA

А чего тут недоумевать, изначально надо было нормальную игру делать, а не вот это, вот всё!

2
nowisee

Просто вторичная во всем игра. Если фоллаут хотя бы своим сеттингом привлекал, то у старфилда вообще ничего нет.

1
Velikiy Guru

Там есть камни

1
Sigaretro

Конечно недоумевает, в его пузыре в котором он обитает ведь всё должно быть ОКЭЙ, а в мозг этого козла вкручена альтернативная информация и жесткий регламент на рекламации от простых потребителей..

0
RaggedBeamer

Чувствуется ответ не сам он писал а какая то нейросеть.
Либо шизик.

0
Tialiko

Багфилд. Багфилд не меняется. Как и Тоддфилд.

0
Макс Макс 007

Сидит такой проплаченый, волосы на жо., то есть на голове рвёт и думает: А ХТО ЕТО СДЕЛАЛ?!

0
Oscilograf
Журналист издания Forbes недоумевает из-за того, как упал рейтинг Starfield в Steam

Поиграл бы он сам - недоумение бы пропало. А то "обнови компьютер", "поиграй 200 часов и раскроется", "подожди загрузку посередь загрузки пока ждешь загрузку".

0
TRADS80

Мне понравилась, но прилипалы метеориты как были так и остались после патча.

-2
Altered

Понятно почему, потому что патчи не делают. Хотя с Киберпанком было похоже, разработчики тоже не делали патчи долгими месяцами.

-2
HiRuKo14

Это уже проблемы хейта игры, чушпаны не могут перестать пытаться обсирать эту игру, а по сему будут крутить этой игре оценки в низ и писать везде как в этой игре все плохо, даже толком не аргументируя что в ней плохого. И не надо говорить что это не хейтеры, потому что можно зайти и посмотреть оценки Fallout 76 и увидеть положительные отзывы, это при том что я даже не считаю что Fallout 76 доделанный проект и заслуживает таких оценок, нет просто это показательно, как только чушпаны и клоуны перестали везде писать негатив в сторону этой игры так сразу оценки полетели в верх, со старфилдом будет тоже самое, когда хейт прекратится, его оценки выровняться ну и плюс ещё ДЛС выйдет может быть оно исправит проблемы которые отпугивали от игры нормальных людей которым игра не нравилась, и тогда у хейтеров чушпанов не будет шансов, потому что их по сути мало, но визжат они громче всех.

-11
saa0891

Дерьмо должно утонуть может тогда в следующий раз Тодд и Беседка задумаются над тем что не стоит выпускать такой унылый шлак и при этом ещё и так нелепо оправдываться и оскорблять игроков,ведь до этого они делали отличные игры (для меня лично их игры всегда были шедеврами и я их с удовольствием покупал),а вот начиная с ммошной поделки F76 (хотя стоит признать что даже она лучше старфилда) всё стало печально и старфилд лишь закономерное последствие деградации,такое дерьмо даже за бесплатно не впёрлось.

6
HiRuKo14 saa0891

Где Bethesda оскорбляла игроков?

Где старфилд унылый?

Где Fallout 76 лучше старфилда, в каком месте?

-8
saa0891 HiRuKo14

О чём с тобой можно разговаривать если ты задаёшь такие тупые вопросы.

Где Bethesda оскорбляла игроков?

Это уже стало мемом.

Где старфилд унылый?

Очевидно что тебе стоит зайти хотя бы в тему впечатления от игры и почитать мнение людей,я как фанат игр Беседки которые я всегда с огромным удовольствием покупал и проходил кучу раз,у меня наиграны сотни часов могу тебе сказать что в этот унылый хлам у меня нет никакого желания играть,меня хватило на 20 часов после я снес этот хам вместе с репаком.

Где Fallout 76 лучше старфилда, в каком месте?

Да он во всех составляющих лучше и разнообразнее,там до сих пор проходят различные эвенты и события,до этого выпускали патчи которые действительно добавляли много нового контента и исправляли косяки,и хотя мне он совершенно не нравится я прекрасно вижу что Беседка туда вложила намного больше труда,ресурсов и подошла к созданию игры более ответственно.

2
HiRuKo14 saa0891

Как я и думал, не на один вопрос толком и не ответил, только попытался придумать проблемы и натянуть сову на глобус, ещё оно доказательство пустого хейта во круг игры, нормальным людям ваши нытьё уже надоело, и никакой ты не фанат игр Bethesda а просто выдумщик, ну ты сам это и продемонстрировал.

-10
saa0891 HiRuKo14

Видимо у тебя всё ещё печальней чем я думал.

1
Contriver

Я думаю любой адекватный человек недоумевает)

-15
saa0891

Как раз любой адекватный человек понимает что Беседка склепала хлам.

15
Sivispacempb

Любой адекватный человек недоумевает от качества ААА игры в 2023 , которое оправдывают тем что в космосе тоже пусто и скучно , и тем что у вас просто железо старое )

3
HiRuKo14 Sivispacempb

Покажешь, где лучше?

-3
Sivispacempb HiRuKo14

Какой странный вопрос у вас , можно подумать старфилд апогей геймдева и действительноничего ее ничто не переплюнет, или для вас факт 29 % положительных отзывов в стиме не показатель провала ? Откройте стим и посмотрите отзывы и сами увидете что полно игр намного лучше , или вы тоже считаете что топорные нпс, экраны загрузки без конца , скучные квесты и пустота мира это норм для игры за полную цену ? Игра где можно сделать корабль в форме кольца и противники не будут в тебя попадать. Да те же старые проекты беседки лучше чем старфилд .

3
HiRuKo14 Sivispacempb

Это не ответ на вопрос, где лучше?

-1