Журналист издания Forbes недоумевает из-за того, как упал рейтинг Starfield в Steam

Не так давно журналист Forbes Пол Тасси затронул вопрос о том, как за последние 30 дней сильно упала репутация Starfield в Steam. К моменту публикации материала доля положительных отзывов на эту игру упала до 29 % за тридцать дней (в основном отрицательные отзывы). А ведь еще месяц назад этот показатель составлял более 48 %.
По словам самого редактора, он сильно озадачен причиной недавнего падения оценки игры. Текущее наполнение Starfield не сильно изменилось на фоне того, что было до этого, и даже есть некоторые обновления. Кроме того, Bethesda Game Studios определилась с дорожной картой на 2024 год.
По мнению некоторых пользователей сети, это может быть связано с тем, что после углубленного знакомства с игрой игроки просто сочли игру непривлекательной, поэтому и оставили негативные отзывы. В то же время на YouTube недавно появилось 8-часовое видео с жалобами на многочисленные недостатки в концепции дизайна Starfield, которое, возможно, и определило общественное мнение.
Часть подписчиков отметила, что, возможно, недавняя зимняя распродажа Steam привлекла к игре больше игроков. Такие игроки, купившие игру по акционной цене, нередко более разборчивы, чем обычные покупатели. Обнаружив, что игра им совершенно не понравилась, они пишут отрицательные отзывы. Журналисты также отметили, что эта точка зрения стала наиболее популярной.
Кроме того, потенциальной причиной негативных отзывов могло послужить и "маленькое эссе" директора по дизайну Эмиля Пальяруло в ответ на жалобы игроков на качество игры. Тогда он сказал: "Если вы не работали в игровой индустрии, пожалуйста, не притворяйтесь, что вы все знаете, потому что разработка игр чрезвычайно сложна, а выход игры на рынок - это само по себе чудо".
Не раскрылась, не фортануло.
Просто стим ждал пока основная масса обзоров пройдёт экран загрузки )
Наоборот. Игра раскрылась и игроки с ужасом обнаружили, что это всё же полная шляпа, а не шедевр десятилетия. Даже до особо лояльных игроков дошло, что они купили хрень. Вот и всё объяснение.
Просто пока они еще не наиграли 1000 часов.
Ну или как вариант, не помню кто точно говорил, но фраза была следующая в этом контексте "Эффект золушкиной кареты. Сначала кажется что это золотая карета с бриллиантами, а потом обнаруживаешь что это насквозь прогнившая тыква"
А может просто потому, что Беседка забила огромный болт и с момента релиза выкатила пару заплаток, которые никак не улучшают геймплей и вместо того чтобы нести всякую чушь, до сих пор не предоставили инструменты для моддинга? Сами же свой проект под грузовик бросили.
Да вы просто железо не обновили , и вообще как вы можете осуждать игру не пройдя её хотя бы 10 раз , в настоящем геймдеве как в космосе пусто и скучно и нет никаких активностей вы просто этого не поняли .
Что ты несёшь чел, тебе сказали что иструмент для модов выйдет вместе с ДЛС, он никогда не выходит вместе с игрой, откуда вы вообще этот бред берёте.
ой ну дай тогда нам всем по тыще лямов на покупку железа что этот шлак тянет. Например вон те ПК на 500 тыщ.р. каждый. Готов дать? Давай. А нет, так нечего превозносить дерьмо, которое выдают за игру.
Чел, ептить ты тормоз. Это цитата разрабов игры)
Журналист Forbes Пол Тасси: "Иду. Темно. Гляжу. Пятно. Ням-ням. Вкусно. Нюх-нюх. Г*вно"
наказали пацана =)
Скорее удивляет, что некоторым месяцем потребовались, чтобы распроводать это и прийти к тем же выводам, к каким пришли те, кто оценку выставил в первые недели с релиза.
Звучит примерно как: "Если вы не шеф-повар, то вы не сможете понять что вам вместо стейка на тарелку положили дерьмо."
Больше всего умиляют слова редактора " Текущее наполнение Starfield не сильно изменилось на фоне того, что было до этого" т.е. если с игрой ничего не делать (хорошего или плохого) то от этого оа должна стать хорошей и оценки падать больше не могут )))
Просто на старте в основном покупают богатые буратины, которые верят в трейлеры и готовы хавать любое качество в ожидании раскрытия игры. Потом подтягиваются те, кто не особо сильно ждал игру и у таких мнение адекватнее, а не как у фанатиков.
Старфилд раскроется на 30м прохождении, с первым лучом солнца.
а еще его явно удивляет, что г воняет. неожиданно, невероятно!
А чего тут недоумевать, изначально надо было нормальную игру делать, а не вот это, вот всё!
Просто вторичная во всем игра. Если фоллаут хотя бы своим сеттингом привлекал, то у старфилда вообще ничего нет.
Там есть камни
Конечно недоумевает, в его пузыре в котором он обитает ведь всё должно быть ОКЭЙ, а в мозг этого козла вкручена альтернативная информация и жесткий регламент на рекламации от простых потребителей..
Чувствуется ответ не сам он писал а какая то нейросеть.
Либо шизик.
Багфилд. Багфилд не меняется. Как и Тоддфилд.
Сидит такой проплаченый, волосы на жо., то есть на голове рвёт и думает: А ХТО ЕТО СДЕЛАЛ?!
Поиграл бы он сам - недоумение бы пропало. А то "обнови компьютер", "поиграй 200 часов и раскроется", "подожди загрузку посередь загрузки пока ждешь загрузку".
Мне понравилась, но прилипалы метеориты как были так и остались после патча.
Понятно почему, потому что патчи не делают. Хотя с Киберпанком было похоже, разработчики тоже не делали патчи долгими месяцами.
Это уже проблемы хейта игры, чушпаны не могут перестать пытаться обсирать эту игру, а по сему будут крутить этой игре оценки в низ и писать везде как в этой игре все плохо, даже толком не аргументируя что в ней плохого. И не надо говорить что это не хейтеры, потому что можно зайти и посмотреть оценки Fallout 76 и увидеть положительные отзывы, это при том что я даже не считаю что Fallout 76 доделанный проект и заслуживает таких оценок, нет просто это показательно, как только чушпаны и клоуны перестали везде писать негатив в сторону этой игры так сразу оценки полетели в верх, со старфилдом будет тоже самое, когда хейт прекратится, его оценки выровняться ну и плюс ещё ДЛС выйдет может быть оно исправит проблемы которые отпугивали от игры нормальных людей которым игра не нравилась, и тогда у хейтеров чушпанов не будет шансов, потому что их по сути мало, но визжат они громче всех.
Дерьмо должно утонуть может тогда в следующий раз Тодд и Беседка задумаются над тем что не стоит выпускать такой унылый шлак и при этом ещё и так нелепо оправдываться и оскорблять игроков,ведь до этого они делали отличные игры (для меня лично их игры всегда были шедеврами и я их с удовольствием покупал),а вот начиная с ммошной поделки F76 (хотя стоит признать что даже она лучше старфилда) всё стало печально и старфилд лишь закономерное последствие деградации,такое дерьмо даже за бесплатно не впёрлось.
Где Bethesda оскорбляла игроков?
Где старфилд унылый?
Где Fallout 76 лучше старфилда, в каком месте?
О чём с тобой можно разговаривать если ты задаёшь такие тупые вопросы.
Это уже стало мемом.
Очевидно что тебе стоит зайти хотя бы в тему впечатления от игры и почитать мнение людей,я как фанат игр Беседки которые я всегда с огромным удовольствием покупал и проходил кучу раз,у меня наиграны сотни часов могу тебе сказать что в этот унылый хлам у меня нет никакого желания играть,меня хватило на 20 часов после я снес этот хам вместе с репаком.
Да он во всех составляющих лучше и разнообразнее,там до сих пор проходят различные эвенты и события,до этого выпускали патчи которые действительно добавляли много нового контента и исправляли косяки,и хотя мне он совершенно не нравится я прекрасно вижу что Беседка туда вложила намного больше труда,ресурсов и подошла к созданию игры более ответственно.
Как я и думал, не на один вопрос толком и не ответил, только попытался придумать проблемы и натянуть сову на глобус, ещё оно доказательство пустого хейта во круг игры, нормальным людям ваши нытьё уже надоело, и никакой ты не фанат игр Bethesda а просто выдумщик, ну ты сам это и продемонстрировал.
Видимо у тебя всё ещё печальней чем я думал.
Я думаю любой адекватный человек недоумевает)
Как раз любой адекватный человек понимает что Беседка склепала хлам.
Любой адекватный человек недоумевает от качества ААА игры в 2023 , которое оправдывают тем что в космосе тоже пусто и скучно , и тем что у вас просто железо старое )
Покажешь, где лучше?
Какой странный вопрос у вас , можно подумать старфилд апогей геймдева и действительноничего ее ничто не переплюнет, или для вас факт 29 % положительных отзывов в стиме не показатель провала ? Откройте стим и посмотрите отзывы и сами увидете что полно игр намного лучше , или вы тоже считаете что топорные нпс, экраны загрузки без конца , скучные квесты и пустота мира это норм для игры за полную цену ? Игра где можно сделать корабль в форме кольца и противники не будут в тебя попадать. Да те же старые проекты беседки лучше чем старфилд .
Это не ответ на вопрос, где лучше?