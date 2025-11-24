StarRupture готовится к испытанию: кооперативный плейтест стартует уже 3 декабря

Разработчики фантастического выживача StarRupture представили новый напряжённый трейлер и объявили дату начала кооперативного плейтеста. Уже 3 декабря игроки в Steam смогут отправиться в первые экспедиции на смертоносную планету, где каждый шаг может стать последним.

Сюжет StarRupture разворачивается на далёком мире, постоянно переживающем циклические катастрофы. Сюда отправляют группу заключённых, вынужденных выполнять опасные задания и бороться за жизнь в условиях, где сама природа настроена против них. Помимо выполнения миссий, игрокам предстоит выяснить, что стало с предыдущей экспедицией, бесследно исчезнувшей на этих землях.

Игровой процесс сочетает исследование, сбор ресурсов, строительство укреплённой базы и динамичные сражения с инопланетной угрозой. Местная фауна — одна из наиболее запоминающихся особенностей проекта: агрессивные существа напоминают гигантских пауков с пылающими красными глазами. А особо крупные особи, вооружённые мощными клешнями, выглядят как устрашающие гибриды паука и краба.

Играть можно как в одиночку, так и в кооперативе, где командная работа значительно повышает шансы на выживание в условиях постоянного хаоса.

Полноценный выход StarRupture состоится в раннем доступе 6 января 2026 года.