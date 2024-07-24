В новом ролике StarRupture от авторов Green Hell показали атмосферные локации

Дествие StarRupture может происходить на далекой планете, но вдохновение для ее ландшафтов и суровых условий приходит из гораздо более знакомых мест. В новом дневнике разработки Creepy Jar проводит зрителей по реальным локациям, помогая своей команде воплотить StarRupture в жизнь. В мире, где жизнь должна адаптироваться к постоянному циклу смерти и возрождения, команда Creepy Jar отправилась в одно из самых суровым мест на нашей планете — Исландию — чтобы поближе рассмотреть ее почти доисторический ландшафт и понять, как оживить те же суровые условия в игре.

StarRupture — захватывающий шутер от первого лица, в котором вы управляете одним из четырех персонажей — в одиночку или в кооперативе до 4 игроков — и строите свою базу, противостоите стихиям и выживаете среди врагов в новом богатом открытом мире.

StarRupture находится в разработке для ПК (Steam) и скоро появится в раннем доступе Steam.