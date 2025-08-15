Starship Troopers: Extermination получила новый режим и умный спавн врагов

В кооперативном шутере Starship Troopers: Extermination вышло обновление 1.6 под названием Emergence, которое добавило новый режим Critical Strike. В нём игрокам предстоит в составе небольших отрядов добывать редкие ресурсы, охраняемые инопланетными жуками. В начале миссии солдаты сами выбирают место высадки, а помимо основных целей могут выполнять побочные задачи ради бонусного опыта и наград.

С обновлением жуки получили новую тактику — они роют норы, позволяющие быстро сближаться с бойцами. Ликвидировать их нужно взрывчаткой, и это считается приоритетной задачей.

Ещё одно крупное нововведение — система Director, динамически регулирующая спавн врагов. Она учитывает расположение игроков, цели миссии и ситуацию на поле боя, чтобы поддерживать высокий темп и напряжение сражений.

Кроме того, разработчики улучшили оптимизацию, исправили баги и повысили характеристики большинства видов оружия, включая точность стрельбы.