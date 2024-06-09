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State Of Decay 3 TBA
Экшен, Выживание, От третьего лица, Зомби , Открытый мир, Постапокалипсис
7.3 163 оценки

State of Decay 3 покажут на Xbox Showcase

monk70
Новости

Как уже предполагалось в некоторых утечках, игра на выживание в условиях зомби-апокалипсиса State of Decay 3 от Undead Labs станет частью презентации Xbox Showcase в воскресенье вечером. Информацию можно считать официальной, потому как порталу Gematsu удалось заполучить пресс-кит от студии, подтверждающий показ нового трейлера и ребрендинга компании на мероприятии.

В документе говорится:

Undead Labs представила свой новый бренд во время долгожданной презентации Xbox Showcase 9 июня в новейшем трейлере State of Decay 3.

State of Decay 3 впервые была представлена ​​на летней выставке Xbox в 2020 году. С тех пор Microsoft и студия Undead Labs не публиковали много информации о разработке. Завтра ситуация изменится во время новой презентации Xbox. Ранее Джез Кордан, репортер Windows Central и внутренний источник, объявил, что разработка игры идет хорошо.

Презентация игр Xbox состоится 9 июня 2024 года в 20:00 по московскому времени. Сразу после окончания презентации начнется специальный показ Call of Duty Black Ops 6.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Famiclone

Прошлые игры были такими недоделками во многих аспектах, но атмосфера цепляла) Ждём на сей раз игру доведенную до ума с адекватным кооперативом

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ChauvinisticBellona

Вот это ждём! Надеюсь расширят размеры карты, разнообразие построек и строительство хотя бы и побольше видов локаций и лута. А то всю игру мешки с припасами таскать не интересно!

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