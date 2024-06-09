State of Decay 3 покажут на Xbox Showcase

Как уже предполагалось в некоторых утечках, игра на выживание в условиях зомби-апокалипсиса State of Decay 3 от Undead Labs станет частью презентации Xbox Showcase в воскресенье вечером. Информацию можно считать официальной, потому как порталу Gematsu удалось заполучить пресс-кит от студии, подтверждающий показ нового трейлера и ребрендинга компании на мероприятии.
В документе говорится:
Undead Labs представила свой новый бренд во время долгожданной презентации Xbox Showcase 9 июня в новейшем трейлере State of Decay 3.
State of Decay 3 впервые была представлена на летней выставке Xbox в 2020 году. С тех пор Microsoft и студия Undead Labs не публиковали много информации о разработке. Завтра ситуация изменится во время новой презентации Xbox. Ранее Джез Кордан, репортер Windows Central и внутренний источник, объявил, что разработка игры идет хорошо.
Презентация игр Xbox состоится 9 июня 2024 года в 20:00 по московскому времени. Сразу после окончания презентации начнется специальный показ Call of Duty Black Ops 6.
Прошлые игры были такими недоделками во многих аспектах, но атмосфера цепляла) Ждём на сей раз игру доведенную до ума с адекватным кооперативом
Вот это ждём! Надеюсь расширят размеры карты, разнообразие построек и строительство хотя бы и побольше видов локаций и лута. А то всю игру мешки с припасами таскать не интересно!