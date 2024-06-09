State of Decay 3 покажут на Xbox Showcase

Как уже предполагалось в некоторых утечках, игра на выживание в условиях зомби-апокалипсиса State of Decay 3 от Undead Labs станет частью презентации Xbox Showcase в воскресенье вечером. Информацию можно считать официальной, потому как порталу Gematsu удалось заполучить пресс-кит от студии, подтверждающий показ нового трейлера и ребрендинга компании на мероприятии.

В документе говорится:

Undead Labs представила свой новый бренд во время долгожданной презентации Xbox Showcase 9 июня в новейшем трейлере State of Decay 3.

State of Decay 3 впервые была представлена ​​на летней выставке Xbox в 2020 году. С тех пор Microsoft и студия Undead Labs не публиковали много информации о разработке. Завтра ситуация изменится во время новой презентации Xbox. Ранее Джез Кордан, репортер Windows Central и внутренний источник, объявил, что разработка игры идет хорошо.

Презентация игр Xbox состоится 9 июня 2024 года в 20:00 по московскому времени. Сразу после окончания презентации начнется специальный показ Call of Duty Black Ops 6.