Unity угрожает отозвать лицензию на разработку Stationeers используя ложные обвинения

Появилось сообщение от разработчиков Stationeers, что unity, на движке которой создаётся игра, угрожает отозвать свою лицензию на дальнейшую разработку. В своих обвинениях они приводят имена сотрудников из Новой Зеландии, якобы у них нет лицензии, но эти сотрудники никогда не работали в RocketWerkz, ни над одним из их проектов, поэтому эти обвинения не выдерживают никакой критики. Сами разработчики никогда не уклонялись от оплаты услуг движка, и стабильно платят приличную сумму в 30,000 $ каждый год уже много лет, соблюдая все правила корпорации.

У игры длинная история, это одна из тех инди, которая регулярно обновляется, и пополняется контентом. Сейчас игра в хорошем состоянии, в ней очень много интересного контента, и уникальных механик, но идеал - вечно недостижимая цель, и она могла бы получить ещё больше полезных обновлений. Вокруг игры выросла культура, бесконечно появляются новые моды, интересные постройки, гайды по строительству, и даже музыка, созданная самим сообществом в игре.

Разработчики заверяют игроков, что при таком сценарии они приложат все усилия, чтобы продолжать работу, например перейдут на другой движок. Это сделает их независимыми от корпорации, но может сильно затормозить все процессы. Будем надеяться, что это недоразумение не навредит RocketWerkz и их многолетнему проекту.