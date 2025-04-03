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Steel Hunters 02.04.2025
Экшен, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица, Научная фантастика
6.1 25 оценок

Steel Hunters вышла в раннем доступе Steam

butcher69 butcher69

Поклонникам боевых мехов стоит обратить внимание на Steel Hunters — новую бесплатную игру от Wargaming. Проект вышел в раннем доступе Steam и предлагает сражения гигантских роботов в постапокалиптическом будущем.

Игроки управляют мехами, называемыми «Охотниками», каждая модель обладает уникальным оружием, способностями и модификациями. В Steel Hunters присутствуют как PvP-бои, так и PvE-миссии, где нужно выполнять различные задачи.

На старте раннего доступа доступны основные механики, карты, охотники и система прогрессии. Разработчики планируют регулярно добавлять новый контент, включая новых мехов, карты, режимы и изменения баланса.

Ранний доступ продлится от 4 до 6 месяцев, в течение которых игра будет дорабатываться и тестироваться перед полноценным релизом. На данный момент монетизация отсутствует, но появится позже в тестовом формате.

До 29 апреля игроки могут получить Recompense Battle Pass бесплатно, с возможностью обновления до уровней Pro и Premium. Wargaming также подтвердила, что весь достигнутый прогресс сохранится навсегда.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Астарот13

От варгеев на да еще и на Руссом языке наверное?! Cyки обоссаные.

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Как будто воняет ф£кальной массой // Иван Марков

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