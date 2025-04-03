Steel Hunters вышла в раннем доступе Steam

Поклонникам боевых мехов стоит обратить внимание на Steel Hunters — новую бесплатную игру от Wargaming. Проект вышел в раннем доступе Steam и предлагает сражения гигантских роботов в постапокалиптическом будущем.

Игроки управляют мехами, называемыми «Охотниками», каждая модель обладает уникальным оружием, способностями и модификациями. В Steel Hunters присутствуют как PvP-бои, так и PvE-миссии, где нужно выполнять различные задачи.

На старте раннего доступа доступны основные механики, карты, охотники и система прогрессии. Разработчики планируют регулярно добавлять новый контент, включая новых мехов, карты, режимы и изменения баланса.

Ранний доступ продлится от 4 до 6 месяцев, в течение которых игра будет дорабатываться и тестироваться перед полноценным релизом. На данный момент монетизация отсутствует, но появится позже в тестовом формате.

До 29 апреля игроки могут получить Recompense Battle Pass бесплатно, с возможностью обновления до уровней Pro и Premium. Wargaming также подтвердила, что весь достигнутый прогресс сохранится навсегда.