Создатели серии Steins;Gate опубликовали видео в честь 15-летия франшизы

Компания MAGES. выпустила новый видеоролик в честь пятнадцатилетия франшизы Steins;Gate. В видео представлены культовые сцены из различных визуальных новелл серии, а в конце ролика прозвучал загадочный звонок телефона, намекающий на продолжение франшизы.
Слоган «Steins;Gate будет продолжаться» усиливает ожидания поклонников, что MAGES. и Nitroplus работают над новым проектом.
В юбилейный комплект Steins;Gate 15th Anniversary Pack для Японии вошли такие игры, как Steins;Gate Elite, Steins;Gate 0, My Darling's Embrace, Linear Bounded Phenogram и 8-Bit ADV.
После выхода оригинальной игры в серии появилось несколько новых частей, в том числе Steins;Gate: My Darling's Embrace 16 июня 2011 года, Steins;Gate: Linear Bounded Phenogram 25 апреля 2013 года, Steins;Gate 0 10 декабря 2015 года и Steins;Gate Elite 20 сентября 2018 года.
Сколько уже годков минуло с анонса S;G 0 Elite ? А воз и ныне там)
Буквально за пару недель прошел 3 части, жаль, что после зеро не последовало полноценное продолжение т.к. события мировой линии в нем намекали, что достигнуть врат штейна это еще не конец истории, плюс то, что Куриса в разных ветках попадала своим сознанием в копию ИИ, прямым текстом намекало, что надо рассказать почему так было.