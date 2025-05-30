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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 1 456 оценок

Демо-версия Stellar Blade для PC выйдет 31 мая

2BLaraSex 2BLaraSex

Южнокорейская студия Shift Up анонсировала демо-версию экшен-игры Stellar Blade для PC. Бесплатная версия станет доступна 31 мая в Steam (по корейскому времени) и позволит игрокам оценить геймплей перед полноценным релизом. Игроки смогут заранее опробовать начальную часть игры, включая сюжетные кат-сцены, боевую систему и прокачку.

Полная версия Stellar Blade выйдет на PC 11 июня. После открытия предзаказов игра быстро поднялась на 2-е место в списке самых продаваемых игр в Steam, не считая условно-бесплатной Counter-Strike.

На PC для покупки доступны два издания:

  • Standard Edition — базовая версия.
  • Complete Edition — включает игру, бонусы и коллаборационные DLC с NieR:Automata и Goddess of Victory: Nikke.

Из-за политики Sony, игра недоступна для покупки в регионах, где нет PSN, однако Shift Up занимается этой проблемой. Пока игру можно приобрести подарком или ключом на сторонних площадках, в том числе и для России.

24
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
My life is a game

оо молодцы,демо мало кто делает. кстати пираты, может на демо не будет денуво и потом через демку взломают целую игру

3
Snake Snaake Snaaaaaake

да да, держи карман шире

2
My life is a game Snake Snaake Snaaaaaake

так метафору взломали же через демку.
ну не взломают значит фулл прайс

3
AGS37 Snake Snaake Snaaaaaake

такое с Resident Evil 4 Remake(или другой частью) вроде было, так что шанс есть

Kenn1y

Ждём, осталось совсем немного.

2
sneja

Не совсем понимаю, а демку по сути тоже не получится потрогать в "этих самых 130 странах"!?

Snake Snaake Snaaaaaake

значит потрогаешь что-то другое смотря прохождение на ютубе))

5
2BLaraSex

Пока неизвестно. Но через SteamDB наверняка получится скачать

2
sneja Snake Snaake Snaaaaaake

Игру я гифтом взял уже

Да потрогал я еще год назад смотря обзор на ютубе))

3
Анна Кранцове

Пох )

Jarvis666
Полная версия Stellar Blade выйдет на PC 11 июня

12 июня