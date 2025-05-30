Демо-версия Stellar Blade для PC выйдет 31 мая

Южнокорейская студия Shift Up анонсировала демо-версию экшен-игры Stellar Blade для PC. Бесплатная версия станет доступна 31 мая в Steam (по корейскому времени) и позволит игрокам оценить геймплей перед полноценным релизом. Игроки смогут заранее опробовать начальную часть игры, включая сюжетные кат-сцены, боевую систему и прокачку.
Полная версия Stellar Blade выйдет на PC 11 июня. После открытия предзаказов игра быстро поднялась на 2-е место в списке самых продаваемых игр в Steam, не считая условно-бесплатной Counter-Strike.
На PC для покупки доступны два издания:
- Standard Edition — базовая версия.
- Complete Edition — включает игру, бонусы и коллаборационные DLC с NieR:Automata и Goddess of Victory: Nikke.
Из-за политики Sony, игра недоступна для покупки в регионах, где нет PSN, однако Shift Up занимается этой проблемой. Пока игру можно приобрести подарком или ключом на сторонних площадках, в том числе и для России.
оо молодцы,демо мало кто делает. кстати пираты, может на демо не будет денуво и потом через демку взломают целую игру
да да, держи карман шире
так метафору взломали же через демку.
ну не взломают значит фулл прайс
такое с Resident Evil 4 Remake(или другой частью) вроде было, так что шанс есть
Ждём, осталось совсем немного.
Не совсем понимаю, а демку по сути тоже не получится потрогать в "этих самых 130 странах"!?
значит потрогаешь что-то другое смотря прохождение на ютубе))
Пока неизвестно. Но через SteamDB наверняка получится скачать
Игру я гифтом взял уже
Да потрогал я еще год назад смотря обзор на ютубе))
Пох )
12 июня