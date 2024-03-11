Демоверсия Stellar Blade позволит перенести сохранения в полную версию

Stellar Blade переносит игроков в постапокалиптический мир, где человечество потерпело поражение в войне с пришельцами, известные как найтибы. Последние уцелевшие люди ютятся в подземном убежище города Сион, непрестанно отражая атаки врагов. Надежда теплится в сердцах немногих — тех, кто всё ещё верит в Воздушные отряды, некогда сражавшиеся с захватчиками на поверхности.

Вы берёте на себя роль Евы — бойца легендарного Седьмого отряда. Вместе с напарниками Адамом и Лили вам предстоит отправиться в опустошённые Пустоши, кишащие чудовищами. Враг многочислен и беспощаден. Ваш путь будет долог и тернист. Но только так можно спасти человечество от полного уничтожения.

Но в этом мире вам встретятся не только беспощадные пришельцы. Есть и те немногие, кто выжил в жестоких условиях новой реальности. Помогите им — и они присоединятся к борьбе за освобождение планеты.

Чем больше побед одерживаете, тем сильнее становитесь. Оттачивайте боевые навыки, открывайте новые способности. Улучшайте оружие и экипировку. Готовьтесь к решающим схваткам с вражескими вожаками, где потребуются все ваши умения.

По ходу путешествия Еве придётся задуматься о том, где проходит грань между человеком и бездушной машиной для убийств. И сможет ли она сохранить в себе человечность после всего пережитого ужаса? Что на самом деле значит быть человеком?