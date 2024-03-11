Демоверсия Stellar Blade позволит перенести сохранения в полную версию

И хотя бесплатная DEMO-версия Stellar Blade уже удалена из PS Store, она оставила о себе несколько интересных данных. После выхода демо-версии игроки смогут перенести свои сохранения в полную версию. Согласно сообщению интернет-пользователя "Frankfurtter_" на X, демо будет охватывать первые моменты кампании. Однако даже если DEMO-босс будет повержен, игрокам снова придется столкнуться с ним, если они купят финальную версию игры.
"В демоверсии вы можете пройти первую часть игры. Если вы после прохождения демоверсии начнете играть в финальную версию игры, то сохраненные данные синхронизируются, и путешествие Евы продолжится с сохранения, записанного прямо перед финальной битвой с боссом демоверсии."
Те, кто воспользовался демонстрацией Stellar Blade в течение того времени, когда она была доступна, уже знакомы с началом игры. Однако те, кто не воспользовался подобной "лазейкой" Sony, вскоре получат возможность отправиться в приключение, согласно обновленной информации от Shift Up.
В эти выходные южнокорейская студия разместила в своем аккаунте X сообщение о том, что они работают над ДЕМО, которое уже удалено. Возможно, тестовый контент появится на PS5 в ближайшие несколько дней.
Stellar Blade выйдет 26 апреля для PS5. Игра доступна для предварительного заказа в PS Store, что гарантирует косметические бонусы для всех, кто приобретет игру заранее.