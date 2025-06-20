Глава Shift Up назвал свой любимый мод для Stellar Blade

Генеральный директор Shift Up и руководитель разработки Stellar Blade Ким Хен Тэ рассказал о своих предпочтениях среди фанатских модов для ПК-версии игры. Вопреки ожиданиям, его фаворитом стал не мод, изменяющий внешность персонажей, а модификация, которая добавляет в игру спутницу для главной героини.
В интервью с изданием GameSpark Ким отметил, что особенно ему понравился мод Followed the player's Pet Doro, который добавляет в игру гремлина Доро - персонажа из мобильной игры Goddess of Victory: Nikke.
Эта модификация использует модель Доро из кроссовера Stellar Blade с Goddess of Victory: Nikke, позволяя забавному гремлину сопровождать главную героиню Еву на протяжении всего игрового процесса. Такой неожиданный выбор главы разработки подчеркивает разнообразие творческих подходов моддеров к расширению оригинального контента игры.
А мой любимыий мод Quiet Eve in combat (no more screaming) что б заткнуть ее тупую орущую пасть.
Вот это крутой мод, как раз для любителей несуществующего "интересного" геймплэя Stellar Blade, чтоб ни чего не отвлекало. ))))
Самый нелепый мод в истории
она же ГОЛАЯ