Глава Shift Up назвал свой любимый мод для Stellar Blade

Генеральный директор Shift Up и руководитель разработки Stellar Blade Ким Хен Тэ рассказал о своих предпочтениях среди фанатских модов для ПК-версии игры. Вопреки ожиданиям, его фаворитом стал не мод, изменяющий внешность персонажей, а модификация, которая добавляет в игру спутницу для главной героини.

В интервью с изданием GameSpark Ким отметил, что особенно ему понравился мод Followed the player's Pet Doro, который добавляет в игру гремлина Доро - персонажа из мобильной игры Goddess of Victory: Nikke.

Эта модификация использует модель Доро из кроссовера Stellar Blade с Goddess of Victory: Nikke, позволяя забавному гремлину сопровождать главную героиню Еву на протяжении всего игрового процесса. Такой неожиданный выбор главы разработки подчеркивает разнообразие творческих подходов моддеров к расширению оригинального контента игры.