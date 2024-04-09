Новые трейлеры Stellar Blade посвящены Лили и Адаму

Sony продолжает публиковать новые короткие видеоролики («виньетки»), посвященные персонажам, которые будут присутствовать в Stellar Blade, экшене с элементами души, разрабатываемом Shift Up. После Тахи наступает очередь Адама и Лили.
Лили инженер из 5-го воздушно-десантного отряда, отправленного на Землю в предыдущую экспедицию. Верный и опытный техник, Лили берется помочь ЕВЕ уничтожить Найтибу, используя свой талант для улучшения снаряжения главного героя.
Что касается Адама, то он мусорщик, бродящий по опустошенной земле. Он проводит дни, собирая ресурсы, которые помогают сохранить жизнь городу Зиону и его оставшимся жителям.
Напоминаем, что Stellar Blade будет доступна с 26 апреля эксклюзивно на PlayStation 5, причем игра ушла на золото и поэтому готова к публикации.
Забавно. Адам и Лили (т).
Первая жена Адама, в отличии от Евы созданная Богом из грязи, в то время как Ева была им 'вылеплена' из чистой глины. Если не вдаваться в подробности -Лилит взбунтовалась и попёрла на общепринятые райские правила поведения, сбежала от Адама и отказалась возвращаться....Впоследствии была проклята святым сонмом и демонизирована. Является во снах мужчинам и овладевает их душами через грехопадение. Двуликий демон с двумя мужьями в лице Асмодея и его подельника, тоже демона высшей иерархии Самаэля (тоже двуликого). По сути Асмодей и Самаэль-одна и та же персона ( рознится).
PS; Вспомнил эту историю как увидел имена в шапке. Может кому то будет интересно. Вкратце конечно, основное.
Это правда только одна из вариаций истории Лили(т), есть ещё Гностическая вариация истории.
Жду не дождусь!!!
Погадите, да я подобные (отсутствующие) лицевые анимации в одной игре видел, кажется её "Смутой" кличут. Ну тогда это точно будет уровень мазеррашамегагеймдэв.))))
Лили кста в разы привлекательнее главной героини