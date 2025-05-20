Опубликованы новые скриншоты ПК-версии Stellar Blade с использованием фоторежима

Пока в сообществе Stellar Blade не утихают споры о возможном влиянии DRM-защиты Denuvo на производительность игры, студия Shift Up решила немного снизить накал обсуждений, представив новую серию официальных скриншотов. Все изображения сделаны с помощью встроенного фоторежима, что позволяет взглянуть на проект с ракурса, подчеркивающего как визуальную проработку, так и внимание к деталям героев.

На опубликованных снимках героини запечатлены в расслабленных и выразительных позах на фоне разрушенных пейзажей. Особенно выделяется кадр, где две персонажа синхронно позируют в окружении пылающих руин, демонстрируя как пластичность анимации, так и высокую детализацию костюмов. Всего было опубликовано четыре скриншота, каждый из которых подчеркивает эстетику игры и позволяет оценить, как выглядит Stellar Blade на мощных ПК.

Отдельного внимания заслуживает и та атмосфера, которую разработчики стараются передать даже через неигровые моменты. Изображения сопровождались подписью, намекающей на то, что героини «не сказали ни слова, но всё стало понятно», — очевидно, отсылая к китайской дате 20 мая, которую ассоциируют с признаниями в любви.

Параллельно с этим продолжается активное продвижение проекта через коллаборации. Недавно мы писали о предстоящем масштабном кроссовере Stellar Blade и NIKKE, который добавит в игру нового босса, уникальные костюмы и мини-игры.

Релиз ПК-версии Stellar Blade намечен на 11 июня 2025 года.