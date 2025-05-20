ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.3 1 429 оценок

Опубликованы новые скриншоты ПК-версии Stellar Blade с использованием фоторежима

Gutsz Gutsz

Пока в сообществе Stellar Blade не утихают споры о возможном влиянии DRM-защиты Denuvo на производительность игры, студия Shift Up решила немного снизить накал обсуждений, представив новую серию официальных скриншотов. Все изображения сделаны с помощью встроенного фоторежима, что позволяет взглянуть на проект с ракурса, подчеркивающего как визуальную проработку, так и внимание к деталям героев.

+ ещё 1 картинка
"Я тоже бегаю быстрее с 20 кг мешком" - игроки высмеяли слова Shift Up о быстродействии Stellar Blade с Denuvo

На опубликованных снимках героини запечатлены в расслабленных и выразительных позах на фоне разрушенных пейзажей. Особенно выделяется кадр, где две персонажа синхронно позируют в окружении пылающих руин, демонстрируя как пластичность анимации, так и высокую детализацию костюмов. Всего было опубликовано четыре скриншота, каждый из которых подчеркивает эстетику игры и позволяет оценить, как выглядит Stellar Blade на мощных ПК.

Отдельного внимания заслуживает и та атмосфера, которую разработчики стараются передать даже через неигровые моменты. Изображения сопровождались подписью, намекающей на то, что героини «не сказали ни слова, но всё стало понятно», — очевидно, отсылая к китайской дате 20 мая, которую ассоциируют с признаниями в любви.

Параллельно с этим продолжается активное продвижение проекта через коллаборации. Недавно мы писали о предстоящем масштабном кроссовере Stellar Blade и NIKKE, который добавит в игру нового босса, уникальные костюмы и мини-игры.

Новый босс, уникальные костюмы и мини-игры: вот что ждет игроков в коллаборации Stellar Blade и NIKKE

Релиз ПК-версии Stellar Blade намечен на 11 июня 2025 года.

11
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Gryxa

они уже создали атмосферу горящих жоп и кучи отмены предзаказов, как минимум в 130 странах

3
hpi

А что случилось? Не можем спиратить?

6
SelecCioner hpi

денува

3
Dimursik hpi

оффлайн активация))

1
Kenn1y

Посмотрим, что они там по факту улучшат в плане картинки, могли бы к релизу ПК версии расширить и саму игру, а не просто сделать новые костюмы, большая часть из которых опять будут бесполезными купальниками, платьями и юбками.

1
Jarvis666

Там же мужик ещё в союзниках был, чё с ним то
гетеро скрин не сделали?

1