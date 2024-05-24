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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.2 872 оценки

Победа: разработчики Stellar Blade пошли навстречу игрокам и добавили в игру расцензуренные костюмы

2BLaraSex
Новости

После релиза Stellar Blade игроки заметили, что два костюма из игры (Праздничный кролик и Кибернетический бондаж) подверглись цензуре. Это вызвало целую бурю возмущения, так как разработчики обещали не заниматься цензурой. Игроки запустили в Твиттере хэштег #FreeStellarBlade и даже организовали петицию, которую подписало больше 91 тысячи человек. И, судя по всему, это сработало.

Сегодня для Stellar Blade вышло первое обновление, которое добавило в игру режим боев с боссами, новые костюмы, а также... расцензуренные версии костюмов Праздничного кролика и Кибернетический бондаж в другой расцветке. В версии с цензурой у костюмов добавили полоску ткани на груди, в новых костюмах ее убрали и грудь Евы снова может дышать свободно.

Новые костюмы можно получить у Роксаны. Они называются «Красная Шапочка в летнюю ночь» и «Алиса в летнюю ночь».

62
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Без негатива

Победа будет, когда она выйдет в релиз на ПК и там уберут костюмы полностью

42
Nickolas_Lot

мододелы добавят))

0
AlexSemPul

на стримера Juice похож

0
Sergei Ermakow

нда Женщины ......Вы наша отрада но и наша погибель:))

5
AndralStormborn

Погибель только для аленей и куколдов

0
J Jonah Jameson

теперь маленькие сонибои рады, можно снова смотреть на полуголую ГГ и не играть в игру

0
SOLUS5678

Неужто свершилось чудо!!! Пойду открывать шампанское!!!

0
AndralStormborn

В модах на Скайрим или Фаллаут, видали мы наряды и погорячее...

Там еще и тело можно слепить на свой вкус и отбодислайдить одежду

0
Yoshemitsu

Грудь Евы могла дышать свободно и без костюмов или в купальнике. Ну то такое, главное что отреагировали.

0
Jarvis666
-1
Kenn1y

Да нафиг эти костюмы, больше боевые ей идут ну или как новый за прохождение всех боссов.

-1
Русик_96

уф сиски жопа сиски

-4
Димка2010
6
GorryAttack Димка2010

уф технодром)

3
6363 Димка2010

Классика.

2
AndralStormborn Димка2010

Как-то тупо

-3
Ded Chelyabinsk

Достали этими японскими куклами

-4
Raphtallia

Корейскими. Эту игру делали корейцы если что.

0
Ded Chelyabinsk Raphtallia

Ясно, просто все новости про эту куклу

0