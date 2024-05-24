Победа: разработчики Stellar Blade пошли навстречу игрокам и добавили в игру расцензуренные костюмы

После релиза Stellar Blade игроки заметили, что два костюма из игры (Праздничный кролик и Кибернетический бондаж) подверглись цензуре. Это вызвало целую бурю возмущения, так как разработчики обещали не заниматься цензурой. Игроки запустили в Твиттере хэштег #FreeStellarBlade и даже организовали петицию, которую подписало больше 91 тысячи человек. И, судя по всему, это сработало.
Сегодня для Stellar Blade вышло первое обновление, которое добавило в игру режим боев с боссами, новые костюмы, а также... расцензуренные версии костюмов Праздничного кролика и Кибернетический бондаж в другой расцветке. В версии с цензурой у костюмов добавили полоску ткани на груди, в новых костюмах ее убрали и грудь Евы снова может дышать свободно.
Новые костюмы можно получить у Роксаны. Они называются «Красная Шапочка в летнюю ночь» и «Алиса в летнюю ночь».
Победа будет, когда она выйдет в релиз на ПК и там уберут костюмы полностью
мододелы добавят))
на стримера Juice похож
нда Женщины ......Вы наша отрада но и наша погибель:))
Погибель только для аленей и куколдов
теперь маленькие сонибои рады, можно снова смотреть на полуголую ГГ и не играть в игру
Неужто свершилось чудо!!! Пойду открывать шампанское!!!
В модах на Скайрим или Фаллаут, видали мы наряды и погорячее...
Там еще и тело можно слепить на свой вкус и отбодислайдить одежду
Грудь Евы могла дышать свободно и без костюмов или в купальнике. Ну то такое, главное что отреагировали.
Да нафиг эти костюмы, больше боевые ей идут ну или как новый за прохождение всех боссов.
уф сиски жопа сиски
уф технодром)
Классика.
Как-то тупо
Достали этими японскими куклами
Корейскими. Эту игру делали корейцы если что.
Ясно, просто все новости про эту куклу