Разработчики Stellar Blade серьезно обновили оборудование для 3D-сканирования

Shift Up, южнокорейская студия, создавшая Stellar Blade, серьезно обновила свою установку для 3D-сканирования в рамках подготовки к производству горячо ожидаемого сиквела игры. Теперь они смогут создать новые, еще более реалистичные модели человеческого тела в сиквеле. Для фанатов Евы и сотен ее нарядов это просто отличная новость.

Не исключено, что в игре появятся новые модели персонажей, поскольку новая 3D-система для сканирования оснащена сотнями камер и еще большим количеством кабелей. Как утверждают, только на то, чтобы развести все провода, потребовалось целых 2 месяца.

Как известно, для создания Евы - главной героини игры - студия отсканировала тело реальной корейской модели Шин Джэ Ын, и эту деталь подтвердил руководитель студии Shift Up. Правда, в некоторых пост-релизных материалах за основу было взято тело косплеерши Юн Соль Хва.

Сиквел, который, по словам студии, выйдет не ранее 2027 года, скорее всего, появится на PS5, поскольку Sony является издателем оригинальной игры как на PC, так и на консолях.