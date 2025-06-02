Разработчики Stellar Blade серьезно обновили оборудование для 3D-сканирования

Shift Up, южнокорейская студия, создавшая Stellar Blade, серьезно обновила свою установку для 3D-сканирования в рамках подготовки к производству горячо ожидаемого сиквела игры. Теперь они смогут создать новые, еще более реалистичные модели человеческого тела в сиквеле. Для фанатов Евы и сотен ее нарядов это просто отличная новость.
Не исключено, что в игре появятся новые модели персонажей, поскольку новая 3D-система для сканирования оснащена сотнями камер и еще большим количеством кабелей. Как утверждают, только на то, чтобы развести все провода, потребовалось целых 2 месяца.
Как известно, для создания Евы - главной героини игры - студия отсканировала тело реальной корейской модели Шин Джэ Ын, и эту деталь подтвердил руководитель студии Shift Up. Правда, в некоторых пост-релизных материалах за основу было взято тело косплеерши Юн Соль Хва.
Сиквел, который, по словам студии, выйдет не ранее 2027 года, скорее всего, появится на PS5, поскольку Sony является издателем оригинальной игры как на PC, так и на консолях.
Вот куда уходит весь бюджет. На жопу и сиськи. А на гамеплей то шо со сдачи бутылок.
Ну так это порно с элементами игры ,а не игра с элементами порно ,тут одно оборудование стоит больше чем вся разработка "игры" ,и оно явно не для геймплея
Как говорится не просто так у баб принято по несколько тон макияжа накладывать так, сказать компенсировать природу. Так что я думаю, программы ретуширования тоже бы нужно улучшить авторам. А если серьёзно остаётся, надеется что 3д сканеры позволят улучшить не только внешний вид и проработку внешности реальных прототипов. Но и позволят повысить качество модели в плане разнообразия доступной свободы движений.
кто бы компенсировал твои познания в пунктуации, а то читать это очень больно. Лучше уж совсем не ставь запятые, чем то, как ты делаешь это сейчас
извините не могу совсем не ставить запятых там, где без них нельзя совсем. А то мои познания грамматики взбунтуются. А мне вот больно читать, когда ставят запятые там, где они не должны быть.
Проверяйте всё-таки, например тем же орфо.
Не рисовать же самому жопу 2 месяца.
Письку нужно сканировать отдельно и сделать на ней больше ролизонов чем во всей игре
Очко тоже нужно более детально отрисовать?
Ну так основная фишка Nier Automata же
Ничего не себе. Не знал. Это реально в игре так или это мод какой-то?
То есть, они вместо пусть даже паршивых ДЛС, просто будут клепать костюмы для игры которая рассчитана на 20-30 часов игрового времени?
И что делать с этими костюмами после прохождения игры? Второй и третий раз проходить одно и тоже? Это даже не nier automata. Не говоря уже о Ведьмаке, ГТА и RDR2, где хотя бы подобное было уместно.
Ага, так это реальные просканированные люди
А серьёзно это сколько в граммах?