Создатели Stellar Blade покажут свою новую игру уже этим летом

Корейская студия Shift Up, прославившаяся своих хитом Stellar Blade с привлекательными женскими персонажами, готовится к естественному следующему этапу в своей истории. Как сообщается, уже к концу июня разработчики планируют впервые представить следующую игру — проект под рабочим названием Project Witches. Об этом сообщил японский инсайдер Genki со ссылкой на представителей студии.

Демонстрация запланирована на период после выхода Stellar Blade на ПК и завершения временной коллаборации с мобильной игрой Goddess of Victory: NIKKE. Судя по текущей активности студии, Project Witches становится приоритетным направлением развития Shift Up. Это может означать, что масштабных сюжетных дополнений для Stellar Blade больше не планируется.

Ранее стало известно, что в июне Stellar Blade получит обновление с новыми боссами, двумя десятками дополнительных костюмов и улучшенной версией для ПК. Однако аналитики предполагают, что к концу 2025 года поддержка игры будет постепенно сворачиваться. Несмотря на слухи о возможном порте на Xbox, разработчики по-прежнему не демонстрируют особого интереса к этой платформе. Основной акцент, как и прежде, делается на PlayStation и ПК.

Project Witches должен выйти в 2027 году, и, по словам источников, Shift Up планирует сделать его не менее амбициозным, чем их дебютный консольный проект. Пока никаких подробностей о жанре и механике не раскрывается.

Тем временем релиз Stellar Blade на ПК состоится уже 11 июня 2025 года.