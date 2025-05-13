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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.4 1 382 оценки

Создатели Stellar Blade покажут свою новую игру уже этим летом

Gutsz Gutsz

Корейская студия Shift Up, прославившаяся своих хитом Stellar Blade с привлекательными женскими персонажами, готовится к естественному следующему этапу в своей истории. Как сообщается, уже к концу июня разработчики планируют впервые представить следующую игру — проект под рабочим названием Project Witches. Об этом сообщил японский инсайдер Genki со ссылкой на представителей студии.

Демонстрация запланирована на период после выхода Stellar Blade на ПК и завершения временной коллаборации с мобильной игрой Goddess of Victory: NIKKE. Судя по текущей активности студии, Project Witches становится приоритетным направлением развития Shift Up. Это может означать, что масштабных сюжетных дополнений для Stellar Blade больше не планируется.

Ранее стало известно, что в июне Stellar Blade получит обновление с новыми боссами, двумя десятками дополнительных костюмов и улучшенной версией для ПК. Однако аналитики предполагают, что к концу 2025 года поддержка игры будет постепенно сворачиваться. Несмотря на слухи о возможном порте на Xbox, разработчики по-прежнему не демонстрируют особого интереса к этой платформе. Основной акцент, как и прежде, делается на PlayStation и ПК.

В июне Stellar Blade получит новых боссов, два десятка горячих нарядов и доберется до ПК

Project Witches должен выйти в 2027 году, и, по словам источников, Shift Up планирует сделать его не менее амбициозным, чем их дебютный консольный проект. Пока никаких подробностей о жанре и механике не раскрывается.

Тем временем релиз Stellar Blade на ПК состоится уже 11 июня 2025 года.

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Комментарии: 19
Ваш комментарий
-zotik-

Опять для однорукого бандита и не более?

6
Lorenzo Lamas

я еще куни делаю

2
Tiger Goose Lorenzo Lamas

И этому роботу на скриншоте тоже сделал бы?

JackSirris Lorenzo Lamas

Да ты бы и собаке…

1
hpi Lorenzo Lamas

Буравчика делаешь?

1
GrYnT101

Кто бы что не думал но играется нормально на по ощущениям на типе Пиноккио

2
Neco-Aheron

Надеюсь, в главной роли будет Шин Джэ Ын )))

1
Yoshemitsu

Ага, Кым Чэн Ын

hpi
smallhell

Интересный момент.
У студии из известных проектов это одна донатная помойка, а вторая нормальная сингловая игра. Наверно их следующий проект будет как раз идти по пути более успешного из этих двух.
Посмотрим что это будет.
Хотя и возможно, что там будет смешение элементов.

answerx32

Жаль что следующий проект не Stellar Blade 2. Теперь у них есть деньги, репутация и можно сделать сиквел еще круче.

Yoshemitsu

Ага, как бы 1 миллион проданых копий это не про "деньги и репутацию". Вот создатели Clair Obscur прогремели на весь мир, все ссут кипятком, самые высокие оценки, 2 миллиона за 12 дней, поздравление от президента, и гарантированные номинации на Игру Года.

А кто там вообще вспоминал о Stellar Blade после релиза? Какие у нее оценки?

2BLaraSex Yoshemitsu
Какие у нее оценки?


Самая высокооценная игра прошлого года на PS5 по версии игроков и больше 2 миллионов проданных копий по официальной информации на февраль 2025, и это на одной платформе.
https://www.reddit.com/r/stellarblade/comments/1jy5yzc/stellar_blade_reaches_2_millions_units_sold/

поздравление от президента


Stellar Blade тоже в корейских новостях поздравляли за успехи и высмеивали тех, кто гнал на Еву за излишнюю сексуальность. Также Ева была признана лучшим персонажем года в голосовании на официальном сайте PlayStation. И номинировалась как лучший экшен года на The Game Awards.

Jarvis666
Project Witches

Судя по названию что-то в жанре фентези или киберпанка. И думаю, что также будет ориентироваться на привлекательных женских персонажах.

Mokou

Да покажите лучше старую!

Twitch Stream Moments

Бабостки портят людей хотя по концовки там должна быть 2 часть скорей всего 2 части не следует ждать деньги зло

Yoshemitsu
обновление с новыми боссами

Вроде как босс там только один. Разве что он идентефицирует себя как "Они"

Pycckuu_XAKEP

не удивлюсь, если будет стеллар шлюха 2.0

LеgionRTF

Она в стим есть?