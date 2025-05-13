Создатели Stellar Blade покажут свою новую игру уже этим летом

Корейская студия Shift Up, прославившаяся своих хитом Stellar Blade с привлекательными женскими персонажами, готовится к естественному следующему этапу в своей истории. Как сообщается, уже к концу июня разработчики планируют впервые представить следующую игру — проект под рабочим названием Project Witches. Об этом сообщил японский инсайдер Genki со ссылкой на представителей студии.
Демонстрация запланирована на период после выхода Stellar Blade на ПК и завершения временной коллаборации с мобильной игрой Goddess of Victory: NIKKE. Судя по текущей активности студии, Project Witches становится приоритетным направлением развития Shift Up. Это может означать, что масштабных сюжетных дополнений для Stellar Blade больше не планируется.
Ранее стало известно, что в июне Stellar Blade получит обновление с новыми боссами, двумя десятками дополнительных костюмов и улучшенной версией для ПК. Однако аналитики предполагают, что к концу 2025 года поддержка игры будет постепенно сворачиваться. Несмотря на слухи о возможном порте на Xbox, разработчики по-прежнему не демонстрируют особого интереса к этой платформе. Основной акцент, как и прежде, делается на PlayStation и ПК.
Project Witches должен выйти в 2027 году, и, по словам источников, Shift Up планирует сделать его не менее амбициозным, чем их дебютный консольный проект. Пока никаких подробностей о жанре и механике не раскрывается.
Тем временем релиз Stellar Blade на ПК состоится уже 11 июня 2025 года.
Опять для однорукого бандита и не более?
я еще куни делаю
И этому роботу на скриншоте тоже сделал бы?
Да ты бы и собаке…
Буравчика делаешь?
Кто бы что не думал но играется нормально на по ощущениям на типе Пиноккио
Надеюсь, в главной роли будет Шин Джэ Ын )))
Ага, Кым Чэн Ын
Интересный момент.
У студии из известных проектов это одна донатная помойка, а вторая нормальная сингловая игра. Наверно их следующий проект будет как раз идти по пути более успешного из этих двух.
Посмотрим что это будет.
Хотя и возможно, что там будет смешение элементов.
Жаль что следующий проект не Stellar Blade 2. Теперь у них есть деньги, репутация и можно сделать сиквел еще круче.
Ага, как бы 1 миллион проданых копий это не про "деньги и репутацию". Вот создатели Clair Obscur прогремели на весь мир, все ссут кипятком, самые высокие оценки, 2 миллиона за 12 дней, поздравление от президента, и гарантированные номинации на Игру Года.
А кто там вообще вспоминал о Stellar Blade после релиза? Какие у нее оценки?
Самая высокооценная игра прошлого года на PS5 по версии игроков и больше 2 миллионов проданных копий по официальной информации на февраль 2025, и это на одной платформе.
https://www.reddit.com/r/stellarblade/comments/1jy5yzc/stellar_blade_reaches_2_millions_units_sold/
Stellar Blade тоже в корейских новостях поздравляли за успехи и высмеивали тех, кто гнал на Еву за излишнюю сексуальность. Также Ева была признана лучшим персонажем года в голосовании на официальном сайте PlayStation. И номинировалась как лучший экшен года на The Game Awards.
Судя по названию что-то в жанре фентези или киберпанка. И думаю, что также будет ориентироваться на привлекательных женских персонажах.
Да покажите лучше старую!
Бабостки портят людей хотя по концовки там должна быть 2 часть скорей всего 2 части не следует ждать деньги зло
Вроде как босс там только один. Разве что он идентефицирует себя как "Они"
не удивлюсь, если будет стеллар шлюха 2.0
Она в стим есть?