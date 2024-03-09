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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
7.8 382 оценки

Сражения с боссами в новом геймплее Stellar Blade

Gruz_
Новости

Stellar Blade, новый экшен, который сейчас разрабатывается силами корейской студии Shift Up, выйдет на PS5 в апреле этого года и уже вызвал много надежд среди геймеров благодаря красивому визуальному оформлению и боям в реальном времени.

Сегодня на PSN появилась демо-версия игры, но, к сожалению, похоже, это была какая-то ошибка, так как она была быстро удалена из магазина. Однако те, кто успел скачать ее, успели ознакомиться с игрой и поделиться своими впечатлениями от игрового процесса.

Stellar Blade - первая консольная игра от южнокорейского разработчика Shift Up. Игра представляет собой неистовый приключенческий экшен в реальном времени, который обещает подарить любителям экшенов эпические сцены и стремительные бои. В этой игре игрокам предстоит управлять могущественной героиней Евой, которая сражается с Найтибами, опустошающими Землю, в то время как выжившие люди бегут в космическую колонию.

Релиз Stellar Blade состоится 26 апреля 2024 года на PS5

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Комментарии: 19
Ваш комментарий
Air72ru

Полтора часа мясорубки и это весь смысл игры? Весь ажиотаж только из-за внешности персонажей. Что-то как-то слабовато для 2024г

7
ПетроНепетро

Это же от Южнокорейского разработчика, по всей видимости они предполагают, что этого вполне достаточно.

2
Ramonruns

душнила

2
Алекс Сазонов

Анимешная пищалка...Во имя Луны ааааа!!!

6
Alex40001

а это типа нормально что все дергается?

4
Richard Simons

Тут сулс-лайка больше чем слешера в стиле байонетта. Я все же думал, что игра будет больше слешерная, а тут много блоков, парирования, ну собственно, все в таком духе. Ну на любителя, ну я ожидал другого.

2
OneTweak

Ты думал будет казуальный mgsr? С механикой одного блока на всю игру?

3
Richard Simons OneTweak

ну лучше пускай будет казуальный слешер, чем душная херня , что я увидел сейчас. Битва с боссом полное дерьмо, и это начало самое. Боевка выглядит просто, ввиде постоянных блоков и парирования, ну просто взяли секиро, ввели бабу и сменили сеттинг... Ну мне такое не в кайф. Мне вообще достали сулсы, они уже не показывают ничего нового

-1
OneTweak Richard Simons

Так была статья уже из чего состоит механика боя и это интереснее чем тупое закликивание, игроки стали ленивее

1
Kiyut56444io

Ну, как слэшер, допустим норм! Но я не понимаю, раз это слэшер и в него само собой предполагается играть на геймпаде, как это делать одной рукой!? Еще и палка мешаться будет постоянно... Это какой-то новый уровень сложности "соулслайков"!??

ЗЫ: наверное, имеет смысл подождать коллекционное издание со "спецприспособлением" дабы кончать от удовольствия победы над каждым боссом. ...ля, я устал жЫр с монитора вытирать!

0
UnRus

Кажется динамику забыли занести

0
hpi

Усё, видоса нет(

0
2BLaraSex
0
Queelag

Ну копия же Nier 2.0))хз но 2B вроде как симпатичней была)

0
D3Werty

Ну для тех кто делал до этого ток мобилки с эротическим уклоном. Вполне неплохо. Конечно уже видно куча ошибок новичков. Но от них без опыта разработки не обойтись.

-1
hpi

Патчами исправят.

0
Maha4kalinec

Незнаю как вам но мне понравилось, мой любимый жанр, это только демо а в полной игре будет много что интересного, жду на ПК

-1
hpi

Ну жди-жди на пк.

-2
Саня 21

игра чисто для школоты со сперматозоидом

-1