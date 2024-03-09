Сражения с боссами в новом геймплее Stellar Blade

Stellar Blade, новый экшен, который сейчас разрабатывается силами корейской студии Shift Up, выйдет на PS5 в апреле этого года и уже вызвал много надежд среди геймеров благодаря красивому визуальному оформлению и боям в реальном времени.
Сегодня на PSN появилась демо-версия игры, но, к сожалению, похоже, это была какая-то ошибка, так как она была быстро удалена из магазина. Однако те, кто успел скачать ее, успели ознакомиться с игрой и поделиться своими впечатлениями от игрового процесса.
Stellar Blade - первая консольная игра от южнокорейского разработчика Shift Up. Игра представляет собой неистовый приключенческий экшен в реальном времени, который обещает подарить любителям экшенов эпические сцены и стремительные бои. В этой игре игрокам предстоит управлять могущественной героиней Евой, которая сражается с Найтибами, опустошающими Землю, в то время как выжившие люди бегут в космическую колонию.
Релиз Stellar Blade состоится 26 апреля 2024 года на PS5
Полтора часа мясорубки и это весь смысл игры? Весь ажиотаж только из-за внешности персонажей. Что-то как-то слабовато для 2024г
Это же от Южнокорейского разработчика, по всей видимости они предполагают, что этого вполне достаточно.
душнила
Анимешная пищалка...Во имя Луны ааааа!!!
а это типа нормально что все дергается?
Тут сулс-лайка больше чем слешера в стиле байонетта. Я все же думал, что игра будет больше слешерная, а тут много блоков, парирования, ну собственно, все в таком духе. Ну на любителя, ну я ожидал другого.
Ты думал будет казуальный mgsr? С механикой одного блока на всю игру?
ну лучше пускай будет казуальный слешер, чем душная херня , что я увидел сейчас. Битва с боссом полное дерьмо, и это начало самое. Боевка выглядит просто, ввиде постоянных блоков и парирования, ну просто взяли секиро, ввели бабу и сменили сеттинг... Ну мне такое не в кайф. Мне вообще достали сулсы, они уже не показывают ничего нового
Так была статья уже из чего состоит механика боя и это интереснее чем тупое закликивание, игроки стали ленивее
Ну, как слэшер, допустим норм! Но я не понимаю, раз это слэшер и в него само собой предполагается играть на геймпаде, как это делать одной рукой!? Еще и палка мешаться будет постоянно... Это какой-то новый уровень сложности "соулслайков"!??
ЗЫ: наверное, имеет смысл подождать коллекционное издание со "спецприспособлением" дабы кончать от удовольствия победы над каждым боссом. ...ля, я устал жЫр с монитора вытирать!
Кажется динамику забыли занести
Усё, видоса нет(
Ну копия же Nier 2.0))хз но 2B вроде как симпатичней была)
Ну для тех кто делал до этого ток мобилки с эротическим уклоном. Вполне неплохо. Конечно уже видно куча ошибок новичков. Но от них без опыта разработки не обойтись.
Патчами исправят.
Незнаю как вам но мне понравилось, мой любимый жанр, это только демо а в полной игре будет много что интересного, жду на ПК
Ну жди-жди на пк.
игра чисто для школоты со сперматозоидом