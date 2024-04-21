Stellar Blade не подвергнется цензуре, даже в Японии

Как было объявлено, Stellar Blade не будет подвергаться цензуре ни в одном из регионах. В сообщении из учетной записи X игры говорится: «Stellar Blade предлагает одну и ту же версию без цензуры во всех странах, включая японскую версию».
Стоит сказать, что некоторые игры для PlayStation имеют региональные вариации, которые игроки регулярно призывают к предполагаемой цензуре.
Демо-версия Stellar Blade была выпущена 29 марта, после чего официальный аккаунт X игры посоветовал игрокам «не напрягаться»: некоторые игроки наиграли более 50 часов только в демо-версию.
Stellar Blade выйдет 26 апреля как эксклюзив для PS5.
Тут больше к Европе вопросы, все-таки опасный контент для натуралов)
могу ошибаться, но в японии за откровенные наряды не банят, за наготу в основном. здесь полной наготы нет, что нужно прикрыли и саму игру выпускает издателем самый главный японский игровой цензор.так что не удивительно.
Отличные новости!!!!
Жду на ПК
>даже в Японии
так в Японии обычно и не цензурят.
это на западе "толерантируются"
Вот продажи у еуропе ы покажуть усьу йых толерантность))
Новость для утят походу, я просто не понимаю что в игре надо цензурить ?
То что ты играешь за типичную полу раздетую куклу из корейских ММО ?
Ребят свами всё нормально?
Я не дурак и понимаю что игру хвалят, что бы создать прецедент и так сказать показать протест против так называемой инклюзивность. Сказать что мы устали играть за страшных женщин, за специфические сюжеты и ТД.
Однако игру создают корейцы, а не европейцы-американцы, если вы откроете топ корейских ММО за 20 лет, то вы увидите что корейцы сексуальность продают давно, и эти игры доступны во всех цивилизованных стран, без какой то цензуры, потому что там цензурить то особо и нечего. То что они полуголые и у них жопки и сиськи трясутся, это не повод включать какие-нибудь супер страшную цензуру.
Касательно все общей радости, то дождись сначала что бы европейцы-американцы из крупных издателей, выпустили игру с красивой женщиной в полураздетом образе, тогда можно что то говорить, а так собака лает а инклюзивный корован идёт.
Имхо, просто глупые новости достали, без обид.
Таков интернет.... через пол года никто и не вспомнит, так как память коротка, мемчики будут иногда выползать... Там что-то новое объявится для обсуждения и новых бугуртов. А так все идет своим чередом.... собака лает, время идет.
Какое полгода. Месяц максимум.
Ну как же, красивый персонаж с женственной фигурой это уже считается нецензурным, в том самом цивилизованном мире
Если игра хорошая - будут продажи и это не зависит от региона где продают.
А чего там цензурить, это же не кринжовые гейские врата 3.
Так-то пофиг. К моменту с медведем только вопросы)
Пусть сядет мне на рожу
Оригинал)
И шо? Тебе вонь го#на нравится?