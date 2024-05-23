Stellar Blade получит новый режим "Boss Challenge" уже 24 мая

Издатель Sony Interactive Entertainment и разработчик SHIFT UP выпустят 24 мая бесплатное обновление для Stellar Blade, которое добавит новый режим "Boss Challenge", а также новые нанокостюмы и обновления качества жизни, объявили компании.
В Boss Challenge вам предстоит сразиться с 19 боссами из базовой игры. Оттачивайте свои навыки, перехитрите врагов... и жестоко расправьтесь с ними.
Для продвижения в Boss Challenge требуются данные о сражениях с ранее побежденными боссами. Вы также сможете сражаться с боссами на сложности Hard после того, как посмотрите концовку игры.
Чтобы начать испытание, вы можете либо загрузить и использовать свое снаряжение, которое вы уже использовали, либо выбрать один из нескольких пресетов. Выбирайте минимальную предустановку для настоящего испытания - она крайне сдержанна, или максимальную, в которой все ваши навыки и статы усилены, если вы хотите поразить босса зрелищным боем.
После завершения испытания данные о вашем сражении автоматически анализируются. Вы увидите такие показатели, как время боя, количество идеальных парирований и уклонений, расход расходных материалов и многое другое. Проверьте свои навыки и сравнитесь с друзьями.
Если вы победите всех боссов в Boss Challenge на уровне сложности Normal или выше, вы получите костюм Neurolink для Евы.
Я еще Сюжетку не прошла )))) я тока в 1 главе еще по пустыне бегаю
Я уже больше пол игры прошёл где то))),.
Отлично!
когда на пк такую красоту забрать можно
Через год или два, слишком хорошо продается, чтобы они её быстро выпустили на ПК.
так в планах уже пк версия вроде
Ну в планах, это же не значит что они её выпустят скоро, в планах и FF16 была, но пока ещё так и не вышла тоже. Я не любитель ждать игры по много лет, если нравится игра, лучше возьму консоль, чем вот так ждать постоянно каждую мне интересную игру, жизнь то на месте не стоит.