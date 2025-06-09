Stellar Blade получит улучшенный фоторежим с выходом PC версии

Разработчики Stellar Blade анонсировали обновление фоторежима для игры, которое станет доступно с выходом PC версии 11 июня. Игроки смогут по-новому раскрыть свой творческий потенциал, делая ещё более эффектные снимки Евы и её спутницы Лили.
Главные нововведения:
- 3 новых выражения лица для Евы — больше эмоций для идеального кадра.
- 4 дополнительные позы для Евы и Лили — теперь можно выбрать ещё более динамичные и атмосферные ракурсы.
- Сохранение пресетов — функция позволит быстро применять любимые настройки фоторежима.
- Расширенное освещение — добавлена поддержка до 6 источников света, что открывает новые возможности для художественных снимков.
Обновление должно порадовать фанатов визуальной составляющей Stellar Blade и добавит ещё больше гибкости в создании уникальных скриншотов.
Ещё ни в одной игре мне фото режим не пригодился
лучше бы графику улучшили, по демке она там жутко всратая
ухудшенный или поношенный
Удивительно насколько мало урона наносит Ева в фулл прокачке. Я потестил в демке испытание босса и не понял на*уя ему так hp накачали, ты буквально его еле ковыряешь.
Это далеко не фулл-прокачка. Сталкер - босс даже не с середины игры. Там у нее и меч еще недостаточно прокачан, и нет альфа навыков, которые дамажат будь здоров. Особенно если установить экзоскелеты на урон от альфа-навыков.
Он нам накуй не нужОн, это ваш улучшенный фоторежим, так как есть UUU4