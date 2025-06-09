Stellar Blade получит улучшенный фоторежим с выходом PC версии

Разработчики Stellar Blade анонсировали обновление фоторежима для игры, которое станет доступно с выходом PC версии 11 июня. Игроки смогут по-новому раскрыть свой творческий потенциал, делая ещё более эффектные снимки Евы и её спутницы Лили.

Главные нововведения:

3 новых выражения лица для Евы — больше эмоций для идеального кадра.

— больше эмоций для идеального кадра. 4 дополнительные позы для Евы и Лили — теперь можно выбрать ещё более динамичные и атмосферные ракурсы.

— теперь можно выбрать ещё более динамичные и атмосферные ракурсы. Сохранение пресетов — функция позволит быстро применять любимые настройки фоторежима.

— функция позволит быстро применять любимые настройки фоторежима. Расширенное освещение — добавлена поддержка до 6 источников света, что открывает новые возможности для художественных снимков.

Обновление должно порадовать фанатов визуальной составляющей Stellar Blade и добавит ещё больше гибкости в создании уникальных скриншотов.