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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.5 1 815 оценок

Stellar Blade получит улучшенный фоторежим с выходом PC версии

2BLaraSex 2BLaraSex

Разработчики Stellar Blade анонсировали обновление фоторежима для игры, которое станет доступно с выходом PC версии 11 июня. Игроки смогут по-новому раскрыть свой творческий потенциал, делая ещё более эффектные снимки Евы и её спутницы Лили.

Главные нововведения:

  • 3 новых выражения лица для Евы — больше эмоций для идеального кадра.
  • 4 дополнительные позы для Евы и Лили — теперь можно выбрать ещё более динамичные и атмосферные ракурсы.
  • Сохранение пресетов — функция позволит быстро применять любимые настройки фоторежима.
  • Расширенное освещение — добавлена поддержка до 6 источников света, что открывает новые возможности для художественных снимков.

Обновление должно порадовать фанатов визуальной составляющей Stellar Blade и добавит ещё больше гибкости в создании уникальных скриншотов.

11
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
ViksOne

Ещё ни в одной игре мне фото режим не пригодился

5
Палыч Роков

лучше бы графику улучшили, по демке она там жутко всратая

1
ze1n_82

ухудшенный или поношенный

Jarvis666

Удивительно насколько мало урона наносит Ева в фулл прокачке. Я потестил в демке испытание босса и не понял на*уя ему так hp накачали, ты буквально его еле ковыряешь.

2BLaraSex

Это далеко не фулл-прокачка. Сталкер - босс даже не с середины игры. Там у нее и меч еще недостаточно прокачан, и нет альфа навыков, которые дамажат будь здоров. Особенно если установить экзоскелеты на урон от альфа-навыков.

Kubominator

Он нам накуй не нужОн, это ваш улучшенный фоторежим, так как есть UUU4