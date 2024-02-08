Студия Shift Up показала трейлер предзаказа игры Stellar Blade

По случаю начала приема предварительных заказов на Stellar Blade в PlayStation Store студия Shift Up выпустила специальный трейлер, в котором показан тот контент, который получат игроки, оформившие предзаказ, и надо сказать, что выглядит игра весьма впечатляюще.
Предварительный заказ на Stellar Blade открыт за 78 дней до релиза - цифровую версию стандартного издания можно купить в турецком PlayStation Store за 1999 лир (5 957 рублей), а Digital Deluxe Edition за 2249 лир (6 652 рублей).
В состав Digital Deluxe Edition дополнительно входят: костюм "Звездочет" для Евы, очки в полуоправе для Евы, серьги в форме четырех прямоугольников для Евы, наряд звездочета для Адама и Лили, набор звездочета для дрона, 2 000 единиц опыта и 5 000 внутриигровых золотых монет. Если вы оформите предварительный заказ на Stellar Blade до релиза, то дополнительно получите планетарный десантный костюм для Евы, классические круглые очки для Евы и улучшенные серьги для Евы.
Будущее человечества висит на волоске от гибели. Землю покинули странные и могущественные существа, а оставшиеся представители человеческой расы бежали в колонию в открытом космосе. После путешествия из колонии десантник Ева прибывает на опустевшие останки нашей планеты с четкой миссией: спасти человечество, отвоевав Землю у NA:tive - злобной силы, которая ее опустошила.
Релиз Stellar Blade от команды корейских разработчиков из Shift Up, состоится 26 апреля. Учитывая тесное сотрудничество разработчиков с издательством, можем предположить, что в будущем игра может добраться и до PC, а вот в каталог Xbox она, скорее всего, не попадет.
Русский язык будет? Нашел немного инфы:
22 локализации. 13 их них исключительно текстовые, а 9 оставшихся получат полноценные озвучки. В данный момент мы знаем только об английской, корейской и японской озвучках проекта, а потому оставшиеся 6 из списка нам неизвестны.
Вероятность, получается высока.
Какая же красивая игра!!!!!!
Заходил в тему Сонибоев, и читал. Короче они орут везде, именно орут, что на ютубе, вк, дтф итд, что Стелар Блейд, это постоянный экз и ПК сосут, потому что у них такого никогда не будет... Я вот понять не могу, а что будет во рту у сонибоев, когда СБ выйдет на ПК ?
Сонигеи не орут, они шамкают по причине занятых членами склееных хлебальников, а из -за этого перекрытия им в остатки мозгов поступает слишком мало кислорода, оттуда и вся их типичная имбецильность..