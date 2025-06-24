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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.7 2 945 оценок

SynthVoiceRu анонсировала русскую нейроозвучку для Stellar Blade

AceTheKing AceTheKing

Команда SynthVoiceRu сообщила о том, что работает над созданием русской нейроозвучки для Stellar Blade от Shift Up. Команда, известная нейроозвучками Baldur’s Gate 3 и Kingdom Come: Deliverance 2, решила сосредоточиться на экшене от корейской студии, отказавшись от The Alters:

В процессе озвучки The Alters за полторы недели удалось завершить 80% работы, однако оставшаяся часть требует длительной ручной обработки, поэтому эту озвучку мы пропускаем, так бывает, не стоит огорчаться ведь в процессе следующая интересная игра в тренде. Это …Stellar Blade: крутой экшен-RPG от Shift Up.

Таким образом, в будущем фанаты Stellar Blade смогут выбирать между классической озвучкой от Mechanics VoiceOver и нейроозвучкой от SynthVoiceRu. Дата выхода обоих озвучек на данный момент неизвестна.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Alex Row
удалось завершить 80% работы, однако оставшаяся часть требует длительной ручной обработки, поэтому эту озвучку мы пропускаем,

хоссспаде, как же кринжово это звучит.

Maksim_33rus

лучше дождаться озвучку от механиков чем от нейронки как яндекс

Global Conspiration

Ну и супер. От синхов она выйдет раньше, поэтому пройдем с ней, а озвучку от нубов слесариков можно и на помойку к таким же бомжам)))

BENDJI

Нормально челик доит гоев, сбор 30к рублей за нейронную озвучку.

DezkQ

30к смешно, посмотри сколько собирают всякие, которые не выпускают или выпускают через 5 лет когда она уже никому не упёрлась )