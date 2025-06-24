SynthVoiceRu анонсировала русскую нейроозвучку для Stellar Blade

Команда SynthVoiceRu сообщила о том, что работает над созданием русской нейроозвучки для Stellar Blade от Shift Up. Команда, известная нейроозвучками Baldur’s Gate 3 и Kingdom Come: Deliverance 2, решила сосредоточиться на экшене от корейской студии, отказавшись от The Alters:

В процессе озвучки The Alters за полторы недели удалось завершить 80% работы, однако оставшаяся часть требует длительной ручной обработки, поэтому эту озвучку мы пропускаем, так бывает, не стоит огорчаться ведь в процессе следующая интересная игра в тренде. Это …Stellar Blade: крутой экшен-RPG от Shift Up.

Таким образом, в будущем фанаты Stellar Blade смогут выбирать между классической озвучкой от Mechanics VoiceOver и нейроозвучкой от SynthVoiceRu. Дата выхода обоих озвучек на данный момент неизвестна.