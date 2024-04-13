В сеть попал список трофеев Stellar Blade

Как это часто бывает, список трофеев грядущей игры попал в сеть раньше времени. На этот раз подобное случилось с экшеном Stellar Blade, который выйдет 26 апреля эксклюзивно для PS5.
Всего в Stellar Blade 43 трофея (1 платиновый, 3 золотых, 12 серебряных, 27 бронзовых). Список трофеев подтверждает, что существует как минимум 3 концовки, каждая из которых имеет свой золотой трофей: «Возвращение в колонию», «Цена утраченных воспоминаний», «Создание новых воспоминаний». Есть также целая куча трофеев боссов, вероятно, связанных с сюжетом.
Игроки должны найти большое количество предметов коллекционирования: все банки, всю информацию о Найтибе, все лагеря, 30 нанокостюмов, поймать 20 разных рыб, открыть 200 ящиков, 200 записей в банке данных (карты памяти, документы или пароли).
Также необходимо изучить все навыки и завершить сюжетные линии второстепенных персонажей. Остальные трофеи — это боевые задачи и многократное поражение определенных типов противников.
Здесь нет трофеев, связанных со сложностью, поэтому платина не должна быть сложной. Список ориентирован на завершение и, судя по всему, требует почти 100% завершения.