Вышел второй эпизод дневника разработчиков Stellar Blade

Издатель Sony Interactive Entertainment и разработчик SHIFT UP выпустили вторую главу серии дневников разработчиков для приключенческой игры Stellar Blade.
В видеоролике участвуют генеральный директор, режиссер, арт-директор и сценарист SHIFT UP Ким Хён Тэ, руководитель системного дизайна Хён Мин Ли, дизайнер уровней Джиён Ли, руководитель концепт-арта Чан Мин Ли и дизайнер монстров Чан Хи Чоль, которые глубже погружаются в путешествие, приведшее к жизни Stellar Blade.
Stellar Blade выйдет 26 апреля на PlayStation 5. Демоверсия уже доступна.