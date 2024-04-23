на главную
об игре
Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.1 610 оценок

Вышел второй эпизод дневника разработчиков Stellar Blade

monk70
Новости

Издатель Sony Interactive Entertainment и разработчик SHIFT UP выпустили вторую главу серии дневников разработчиков для приключенческой игры Stellar Blade.

В видеоролике участвуют генеральный директор, режиссер, арт-директор и сценарист SHIFT UP Ким Хён Тэ, руководитель системного дизайна Хён Мин Ли, дизайнер уровней Джиён Ли, руководитель концепт-арта Чан Мин Ли и дизайнер монстров Чан Хи Чоль, которые глубже погружаются в путешествие, приведшее к жизни Stellar Blade.

Stellar Blade выйдет 26 апреля на PlayStation 5. Демоверсия уже доступна.

2
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий