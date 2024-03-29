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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
7.9 476 оценок

Вышла демо-версия Stellar Blade для PlayStation 5

2BLaraSex
Новости

В 17:00 по Московскому времени в PlayStation Store стала доступна демо-версия Stellar Blade для PlayStation 5. Прохождение демо-версии займет примерно 60-90 минут и позволит перенести весь полученный прогресс в полную версию игры. Демо включает в себя самое начало игры, где можно ознакомиться с основными механиками игры и миром и сразиться с первым боссом. Размер демо-версии около 16 ГБ.

Stellar Blade расскажет о девушке по имени Ева, которая покидает Колонию и прибывает на разоренную родную планету с четкой задачей: отвоевать Землю у БИО:тивов – враждебной силы, опустошившей ее, и спасти человечество. Побеждая БИО:тивов одного за другим, изучая свидетельства прошлого человеческой цивилизации, Ева постепенно раскрывает тайны произошедшего и понимает, что цель ее миссии не так уж однозначна. Предзаказы Stellar Blade открылись 7 февраля. Релиз игры состоится 26 апреля 2024 года на PlayStation 5. В игре будут русские субтитры.

10
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
VLADISLAV_RE4

Когда на PC выйдет?

5
Гусь Отличный
-6
Jokernet

Как только так сразу.

2
Петр Стрельцов

Всё зависит от быстроты ударов мочи в голову Боссам SosoNE..

0
Леший3

никогда

-1
Jokernet Леший3

Никогда не говори никогда, постоянные экслюзивы в прошлом, он появится потом на pc по любому!

0
SOLUS5678

УРА!!!!!! Качаем!!!!!!

2
Jokernet

👍

1
3аконодатель

Правую руку!!!!!!

1
dexxxx123

Боги, каким же калом стали игры делать. Поиграл минут 15 в это убожество и снес к херам, управление дно, боёвка дно, удар происходит спустя "ЧАС" после нажатия на кнопку, сюжет дно, совершенно не интересно, мобы скучнейшие и унылые, всё какое-то гипертрофированное не реалистичное, не веришь в происходящее...
в общем калище-дорама для спермотаксикозников и девочек инцелочек. Самое то для какой-нибудь Свинины Рин с её колхозными стримами. Если и играть, то строго по подписке.

2
Lenyaants

Ну ты что, там же попка героини!! Это шедевр!

0
Дима Ильюченко

мне дизов в свое время налипили за то что писал что упор делают в жопу и сиськи а о самой игре мало что показывают

0
2BLaraSex

Если не можете найти демку, зайдите на страницу игры, нажмите три точки после Wishlist и выберите там Demo.

1
hpi

Шо за медо версия такая?

1
Jokernet

Эх жалко, было бы лучше если бы они и озвучку, сделали, но что есть то есть, значит одними субтитрами придётся наслаждаться. В демо версии. Это отличная новость.

0
Леший3

ждем скрины и видео пацаны! мужики! 😀

0