Вышла демо-версия Stellar Blade для PlayStation 5

В 17:00 по Московскому времени в PlayStation Store стала доступна демо-версия Stellar Blade для PlayStation 5. Прохождение демо-версии займет примерно 60-90 минут и позволит перенести весь полученный прогресс в полную версию игры. Демо включает в себя самое начало игры, где можно ознакомиться с основными механиками игры и миром и сразиться с первым боссом. Размер демо-версии около 16 ГБ.
Stellar Blade расскажет о девушке по имени Ева, которая покидает Колонию и прибывает на разоренную родную планету с четкой задачей: отвоевать Землю у БИО:тивов – враждебной силы, опустошившей ее, и спасти человечество. Побеждая БИО:тивов одного за другим, изучая свидетельства прошлого человеческой цивилизации, Ева постепенно раскрывает тайны произошедшего и понимает, что цель ее миссии не так уж однозначна. Предзаказы Stellar Blade открылись 7 февраля. Релиз игры состоится 26 апреля 2024 года на PlayStation 5. В игре будут русские субтитры.
Когда на PC выйдет?
Как только так сразу.
Всё зависит от быстроты ударов мочи в голову Боссам SosoNE..
никогда
Никогда не говори никогда, постоянные экслюзивы в прошлом, он появится потом на pc по любому!
УРА!!!!!! Качаем!!!!!!
👍
Правую руку!!!!!!
Боги, каким же калом стали игры делать. Поиграл минут 15 в это убожество и снес к херам, управление дно, боёвка дно, удар происходит спустя "ЧАС" после нажатия на кнопку, сюжет дно, совершенно не интересно, мобы скучнейшие и унылые, всё какое-то гипертрофированное не реалистичное, не веришь в происходящее...
в общем калище-дорама для спермотаксикозников и девочек инцелочек. Самое то для какой-нибудь Свинины Рин с её колхозными стримами. Если и играть, то строго по подписке.
Ну ты что, там же попка героини!! Это шедевр!
мне дизов в свое время налипили за то что писал что упор делают в жопу и сиськи а о самой игре мало что показывают
Если не можете найти демку, зайдите на страницу игры, нажмите три точки после Wishlist и выберите там Demo.
Шо за медо версия такая?
Эх жалко, было бы лучше если бы они и озвучку, сделали, но что есть то есть, значит одними субтитрами придётся наслаждаться. В демо версии. Это отличная новость.
ждем скрины и видео пацаны! мужики! 😀