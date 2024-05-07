Для Stellaris на ПК вышло новое крупное расширение The Machine Age

Сегодня компания Paradox Interactive выпустила The Machine Age, новое крупное расширение для своей научно-фантастической стратегической игры Stellaris. The Machine Age выходит вместе с бесплатным обновлением 3.12 «Андромеда», содержащим многочисленные исправления ошибок и обновления для машинных миров и империй.
Игроки столкнутся с новой синтетической угрозой в совершенно новом Кризисе Финала или сами станут угрозой балансу вселенной в новом Пути Кризиса. Ваши машинные империи больше не ограничиваются гештальт-сознанием и могут иметь индивидуальные личности и более разнообразные истории и происхождение. Улучшите свою империю с помощью трех новых путей вознесения машин.
По мере того, как вы все ближе погружаетесь в разум машины, вам придется столкнуться с новыми проблемами для вашего общества. Каждое решение имеет значение, и можно быть уверенным только в том, что ваша империя не будет прежней после своего Вознесения.
Вдобавок ко всему, The Machine Age включает в себя новые реактивные портреты, 6 новых гражданских моделей, 2 новые структуры для средней игры (расплавленная дуговая печь и мощный рой Дайсона), новые черты населения и 7 совершенно новых музыкальных треков для лучших в синтетическом мире. бьется!
Бесплатное обновление 3.12 «Андромеда» выходит вместе с расширением The Machine Age. Помимо стандартных обновлений и исправлений ошибок, этот патч также меняет баланс генетических, кибернетических и синтетических деревьев традиций (для владельцев Utopia и Synthetic Dawn), расширяет различные функции ИИ, связанные с назначением лидеров и экономическим управлением, перерабатывает здания Fallen Empire и позволяет моддеры, чтобы представить новые пути кризиса, а также другие улучшения.
Еще набор текстурок за фулпрайс, не обляпайтесь)
давно есть активатор
да это понятно, просто из принципа обидно
хорошие же игры делают, но зачем такая жадность
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