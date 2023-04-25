Научно-фантастическая стратегия Stellaris получит крупное контентное дополнение ©

Компания Paradox Interactive анонсировала масштабное дополнение Galactic Paragons для научно-фантастической стратегии Stellaris. Вместе с платным DLC 9 мая игрокам предоставят массу новых возможностей, которые будут интересны как заядлым стратегам, так и новичкам.

Официальное описание нововведений дополнения:

Новая механика совета . Назначайте лидеров на важные должности и стройте планы, которые считаете нужными. В Совете вакантны десятки уникальных ролей, которые зависят от моделей и типов правительства. По мере развития империи появятся дополнительные должности!

Назначайте лидеров на важные должности и стройте планы, которые считаете нужными. В Совете вакантны десятки уникальных ролей, которые зависят от моделей и типов правительства. По мере развития империи появятся дополнительные должности! Новые динамичные лидеры. Нанимайте лидеров, развивайте их и ведите империю к успеху! Помогайте им развиваться, выбирая черты и классы, и следите за их судьбой, пока они не уйдут в отставку или не погибнут!

Нанимайте лидеров, развивайте их и ведите империю к успеху! Помогайте им развиваться, выбирая черты и классы, и следите за их судьбой, пока они не уйдут в отставку или не погибнут! Герои галактики. Привлекайте на свою сторону настоящие бриллианты: вашей империи нужны уникальные лидеры вместе со своими событиями и сюжетами. И это не считая четырех легендарных героев с уникальными механиками и интригами!

Привлекайте на свою сторону настоящие бриллианты: вашей империи нужны уникальные лидеры вместе со своими событиями и сюжетами. И это не считая четырех легендарных героев с уникальными механиками и интригами! Новые традиции и принципы: новое происхождение «Под единой властью», рассказывающее историю лидера, основавшего империю, 8 новых гражданских моделей, сосредоточенных на лидерстве — от цифрового бессмертия усопших до оптимизированных выборов в Совет, 12 новых классов ветеранов, сотни черт лидеров, 2 новых древа традиций с новыми эдиктами и улучшениями лидеров, новые корабли, сюжеты и арт.

В тот же день вместе с дополнением Galactic Paragons выйдет и бесплатное обновление под номером 3.8 Gemini. Оно также включает в себя немало нововведений, среди которых множество исправлений и бета-версия двух режимов: