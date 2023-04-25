Научно-фантастическая стратегия Stellaris получит крупное контентное дополнение

Компания Paradox Interactive анонсировала масштабное дополнение Galactic Paragons для научно-фантастической стратегии Stellaris. Вместе с платным DLC 9 мая игрокам предоставят массу новых возможностей, которые будут интересны как заядлым стратегам, так и новичкам.
Официальное описание нововведений дополнения:
- Новая механика совета. Назначайте лидеров на важные должности и стройте планы, которые считаете нужными. В Совете вакантны десятки уникальных ролей, которые зависят от моделей и типов правительства. По мере развития империи появятся дополнительные должности!
- Новые динамичные лидеры. Нанимайте лидеров, развивайте их и ведите империю к успеху! Помогайте им развиваться, выбирая черты и классы, и следите за их судьбой, пока они не уйдут в отставку или не погибнут!
- Герои галактики. Привлекайте на свою сторону настоящие бриллианты: вашей империи нужны уникальные лидеры вместе со своими событиями и сюжетами. И это не считая четырех легендарных героев с уникальными механиками и интригами!
- Новые традиции и принципы: новое происхождение «Под единой властью», рассказывающее историю лидера, основавшего империю, 8 новых гражданских моделей, сосредоточенных на лидерстве — от цифрового бессмертия усопших до оптимизированных выборов в Совет, 12 новых классов ветеранов, сотни черт лидеров, 2 новых древа традиций с новыми эдиктами и улучшениями лидеров, новые корабли, сюжеты и арт.
В тот же день вместе с дополнением Galactic Paragons выйдет и бесплатное обновление под номером 3.8 Gemini. Оно также включает в себя немало нововведений, среди которых множество исправлений и бета-версия двух режимов:
- Совместная PvE-игра позволяет игрокам объединяться в единую державу, чтобы сражаться с вражескими империями. Это дает игрокам прекрасную возможность научить своих друзей играть в Stellaris или разделить обязанности по управлению империей для более непринужденного игрового процесса.
- Совместное PvP позволяет группам игроков объединяться в противоборствующие империи, чтобы сражаться друг против друга.
Интересно что случилось с парадоксами, за прошлый год стеларис получил 2 дополнения 1 из которых был расовым паком. в этом году уже второе дополнение выходит и не какие то вонючие скины, а реальные пусть маленькие, но дополнения.
Когда они уже закончат? Я хочу поиграть нормально, без изменений на ходу.
во блин я надеялся они уже закончили с допами и что то новое пилят...
Иди поиграй в "новую" Викторию.
Игры улучшаются годами, вспомни (и купи) Скайрим
Описание не привлекает.
Ну хоть это станет поводом для скидок на предыдущие дополнения (как вернут нормальные механизмы оплаты)