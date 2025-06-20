Paradox меняет тактику: вместо частых патчей - крупные апдейты Stellaris

Stellaris, флагманская 4X-игра Paradox, переживает важный этап своего развития. После масштабного обновления 4.0 и выхода дополнения Biogenesis, разработчики приняли решение изменить подход к выпуску патчей: теперь обновления будут выходить реже, но при этом станут более продуманными и содержательными.

Апдейт 4.0 радикально изменил ключевые механики игры, включая систему населения. Вместе с ним Biogenesis представило амбициозные новшества, вроде экспериментальной фракции Wilderness. Однако столь глубокая перестройка принесла с собой лавину багов, сбоев и падение производительности, из-за чего DLC получило волну негативных отзывов в Steam. Несмотря на это, само расширение в целом оказалось интересным для сообщества, а Paradox с момента релиза активно штопает дыры в коде ежедневными патчами.

Теперь студия признаёт: спешка только усугубила ситуацию. Как объясняет директор Stellaris Стивен «Эладрин» Мурай, команда не уделила достаточно времени внутреннему тестированию. «Слишком частый выпуск патчей оказался контрпродуктивным — мы не давали себе возможности убедиться, что одно исправление не ломает что-то другое», — пишет он в свежем дневнике разработчиков.

В связи с этим Paradox снижает частоту обновлений. Взамен — больше времени на внутреннее тестирование и активное привлечение игроков к открытым бета-версиям. Сейчас, например, в бете тестируются спорные изменения для фракции Wilderness — внедрят их или нет, будет зависеть от отзывов игроков.

Помимо устранения багов, команда активно работает над улучшением ИИ и оптимизацией производительности. Один из приоритетов — избавиться от лишних вычислений, которые перегружают систему. Например, выяснилось, что империи тратят слишком много ресурсов на подсчёт «общей биомассы» — а это напрямую влияет на стабильность работы Stellaris, особенно в поздней стадии игры.

Также рассматриваются изменения в логике расселения населения: новорождённые жители больше не будут автоматически становиться безработными. Это изменение должно сделать экономику более устойчивой, а управление планетами — менее раздражающим.

Важное изменение коснётся и самих дневников разработчиков: они временно приостанавливаются до августа. Однако Paradox обещает держать игроков в курсе и продолжать делиться прогрессом по бета-обновлениям. Как подчеркивает Мурай, цель — не просто латать дыры, а сделать Stellaris лучше, чем когда-либо.

И пусть теперь патчи будут выходить реже, но зато с реальной ценностью — что, возможно, именно то, чего игре не хватало всё это время.