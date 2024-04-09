Вышла 18+ игра про скандалы и интриги - STEPMOM: Milf Scandal

Выход этой визуальной новеллы для ПК открывает геймерам двери в мир пылких журналистских разоблачений и страстных романтических интрижек.
Вашим спутником будет персонаж Адам. Мы столкнемся с поиском захватывающих предметов, разоблачением тайн, выбором причудливых нарядов для наших персонажей, погружением во все виды эротических сцен, принятием сложных решений, созданием вызывающих фотографий, разгадыванием интриг и выполнением заданий.
До 20 апреля STEPMOM: Milf Scandal доступна в магазине Steam со скидкой 38%, всего за 238 рублей. Также стоит отметить, что игра уже набрала 82 положительных и 7 отрицательных отзывов от пользователей.
Подобного полупорнушного хлама в Стиме тонны и миллионы. Что такого особенного в этом конкретном экземпляре, что он достоин отдельной новости?
Ну посмотри на количество ошибок и поймёшь. Это тупая милюзга обычно спамит такими новостями. Пора превращать день защиты детей в год защиты интернета от детей...
Он одной, дрожащей рукой печатал, думаешь легко?)))
Мачеха милфа скандал.
И расследования?
Тогда игра должна быть с ним
Вот так стоит поиграть в эту игру и потом можно смело идти трясти всяких кинозвёзд, олигархов и всякую шушеру..
Это каких таких интересно?)
Никогда не понимал такой тип игр.
Значит они не для тебя.
Я тоже не понимал. А потом поиграл в What a legend!, Eternum, Fresh woman и понял. По настоящему качественные порно - игры тоже интересны. Ну, а данная игра из статьи реально кал, просто набор халтурных сцен))
Поиграй во флеш порно. На pg раньше висели. Потом убрали)
Среди них есть неплохие игры: Milf Breeder, Unveiling the Unknown, Having a Hard time, The Queen Who Adopted a Goblin