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Stepmom: Milf Scandal 06.04.2024
Адвенчура, Инди, Для взрослых 18+
0 0 оценок

Вышла 18+ игра про скандалы и интриги - STEPMOM: Milf Scandal

Simple Jack
Новости

Выход этой визуальной новеллы для ПК открывает геймерам двери в мир пылких журналистских разоблачений и страстных романтических интрижек.

Вашим спутником будет персонаж Адам. Мы столкнемся с поиском захватывающих предметов, разоблачением тайн, выбором причудливых нарядов для наших персонажей, погружением во все виды эротических сцен, принятием сложных решений, созданием вызывающих фотографий, разгадыванием интриг и выполнением заданий.

До 20 апреля STEPMOM: Milf Scandal доступна в магазине Steam со скидкой 38%, всего за 238 рублей. Также стоит отметить, что игра уже набрала 82 положительных и 7 отрицательных отзывов от пользователей.

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-11
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Moorchik

Подобного полупорнушного хлама в Стиме тонны и миллионы. Что такого особенного в этом конкретном экземпляре, что он достоин отдельной новости?

13
LunarEquestrianOriginal64

Ну посмотри на количество ошибок и поймёшь. Это тупая милюзга обычно спамит такими новостями. Пора превращать день защиты детей в год защиты интернета от детей...

2
Keltas_Mizri LunarEquestrianOriginal64

Он одной, дрожащей рукой печатал, думаешь легко?)))

2
hpi

Мачеха милфа скандал.

8
ZAUSA

И расследования?

3
Ольга Бузова

Тогда игра должна быть с ним

5
PastoralUpton

Вот так стоит поиграть в эту игру и потом можно смело идти трясти всяких кинозвёзд, олигархов и всякую шушеру..

0
Whiskyorigin
Мы столкнемся с поиском захватывающих предметов

Это каких таких интересно?)

0
Exies27

Никогда не понимал такой тип игр.

-2
Freeflight

Значит они не для тебя.

1
Jarvis666

Я тоже не понимал. А потом поиграл в What a legend!, Eternum, Fresh woman и понял. По настоящему качественные порно - игры тоже интересны. Ну, а данная игра из статьи реально кал, просто набор халтурных сцен))

3
kolinmah Jarvis666

Поиграй во флеш порно. На pg раньше висели. Потом убрали)

0
Madiark

Среди них есть неплохие игры: Milf Breeder, Unveiling the Unknown, Having a Hard time, The Queen Who Adopted a Goblin

0