Вышла 18+ игра про скандалы и интриги - STEPMOM: Milf Scandal

Выход этой визуальной новеллы для ПК открывает геймерам двери в мир пылких журналистских разоблачений и страстных романтических интрижек.

Вашим спутником будет персонаж Адам. Мы столкнемся с поиском захватывающих предметов, разоблачением тайн, выбором причудливых нарядов для наших персонажей, погружением во все виды эротических сцен, принятием сложных решений, созданием вызывающих фотографий, разгадыванием интриг и выполнением заданий.

До 20 апреля STEPMOM: Milf Scandal доступна в магазине Steam со скидкой 38%, всего за 238 рублей. Также стоит отметить, что игра уже набрала 82 положительных и 7 отрицательных отзывов от пользователей.