Британский издатель Still Wakes the Deep стал независимым

Британский издатель Secret Mode, известный по выпуску адвенчуры Still Wakes the Deep, объявил о выходе из состава Sumo Group. Руководство компании решило работать самостоятельно и выкупило свою долю.

Теперь Secret Mode сосредоточится на поиске инди-хитов и поддержке независимых разработчиков. Со-основатель компании Джеймс Шалл выразил благодарность Sumo Group за поддержку на ранних этапах.

В сделке участвовала инвестиционная фирма Emona Capital, ранее помогавшая выкупить Relic Entertainment у SEGA. Сумма сделки не раскрывается, но это решение открывает Secret Mode новые возможности на игровом рынке.