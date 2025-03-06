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Still Wakes the Deep 18.06.2024
Адвенчура, Ужасы, От первого лица
7.5 170 оценок

Британский издатель Still Wakes the Deep стал независимым

butcher69
Новости

Британский издатель Secret Mode, известный по выпуску адвенчуры Still Wakes the Deep, объявил о выходе из состава Sumo Group. Руководство компании решило работать самостоятельно и выкупило свою долю.

Теперь Secret Mode сосредоточится на поиске инди-хитов и поддержке независимых разработчиков. Со-основатель компании Джеймс Шалл выразил благодарность Sumo Group за поддержку на ранних этапах.

В сделке участвовала инвестиционная фирма Emona Capital, ранее помогавшая выкупить Relic Entertainment у SEGA. Сумма сделки не раскрывается, но это решение открывает Secret Mode новые возможности на игровом рынке.

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