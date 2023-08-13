Stray стала самой продаваемой игрой на консолях Xbox ©

Stray - это приключенческая игра с участием очаровательного кота, действие которой происходит в 2022 году. В игре игрокам предстоит пройти интригующее путешествие кота, потерявшегося в антиутопическом городе, населенном машинами и роботами.

После выхода Stray сразу же стала хитом и нашла отклик у зрителей по всему миру. Игра получила оценку 83/100 на Metacritic и была номинирована на звание "Игра года" на выставке TGA 2022.

Недавно Stray вышла на консолях Xbox и быстро зарекомендовала себя как достойное дополнение к библиотеке. На момент написания новости Stray является самой продаваемой игрой на Xbox.

Почему это важно: Предполагалось, что релиз на Xbox привлечет к игре большое количество новых игроков, и, судя по всему, это удалось Annapurna Interactive.

В настоящее время цена Stray составляет 24 доллара, при этом Microsoft предлагает небольшую скидку по сравнению с начальной ценой в 30 долларов. В дополнение к шумихе вокруг очаровательного кошачьего приключения, такая цена, вероятно, побудила пользователей Xbox попробовать игру.

Удивительно, но инди-игра 2022 года обошла по популярности такие недавние хиты, как Remnant 2. Несмотря на недавнее возрождение франшизы Call of Duty на Xbox, Stray также удалось опередить такие игры, как Call of Duty: Modern Warfare 2.

Ранее Stray продалась тиражом более 2 млн. экземпляров. Благодаря доступности в PS Plus Extra игра достигла более 4 млн. игроков на PlayStation. Несмотря на то, что игра не вошла в Xbox Game Pass, Annapurna Interactive, скорее всего, рассчитывает на аналогичный успех на Xbox.

Stray считается ярким примером инди-игровой индустрии. Игра доказывает, что небольшие игры могут конкурировать с амбициозными AAA-релизами, используя интересные концепции и художественное оформление для погружения игроков в незабываемые приключения.

Выход игры на Xbox - это еще один успех студии, благодаря которому с игрой про кошку смогут познакомиться совершенно новые люди.