Stray стала самой продаваемой игрой на консолях Xbox

Stray - это приключенческая игра с участием очаровательного кота, действие которой происходит в 2022 году. В игре игрокам предстоит пройти интригующее путешествие кота, потерявшегося в антиутопическом городе, населенном машинами и роботами.
После выхода Stray сразу же стала хитом и нашла отклик у зрителей по всему миру. Игра получила оценку 83/100 на Metacritic и была номинирована на звание "Игра года" на выставке TGA 2022.
Недавно Stray вышла на консолях Xbox и быстро зарекомендовала себя как достойное дополнение к библиотеке. На момент написания новости Stray является самой продаваемой игрой на Xbox.
Почему это важно: Предполагалось, что релиз на Xbox привлечет к игре большое количество новых игроков, и, судя по всему, это удалось Annapurna Interactive.
В настоящее время цена Stray составляет 24 доллара, при этом Microsoft предлагает небольшую скидку по сравнению с начальной ценой в 30 долларов. В дополнение к шумихе вокруг очаровательного кошачьего приключения, такая цена, вероятно, побудила пользователей Xbox попробовать игру.
Удивительно, но инди-игра 2022 года обошла по популярности такие недавние хиты, как Remnant 2. Несмотря на недавнее возрождение франшизы Call of Duty на Xbox, Stray также удалось опередить такие игры, как Call of Duty: Modern Warfare 2.
Ранее Stray продалась тиражом более 2 млн. экземпляров. Благодаря доступности в PS Plus Extra игра достигла более 4 млн. игроков на PlayStation. Несмотря на то, что игра не вошла в Xbox Game Pass, Annapurna Interactive, скорее всего, рассчитывает на аналогичный успех на Xbox.
Stray считается ярким примером инди-игровой индустрии. Игра доказывает, что небольшие игры могут конкурировать с амбициозными AAA-релизами, используя интересные концепции и художественное оформление для погружения игроков в незабываемые приключения.
Выход игры на Xbox - это еще один успех студии, благодаря которому с игрой про кошку смогут познакомиться совершенно новые люди.
То чувство, когда купил каловдьюти за 70 миллиардов, а инди котик оказался привлекательнее боби котика
Котиков все любят!
Котики рулят, что тут скажешь. :)
Ничего удивительного. Remnant 2 вышла две недели назад, супер-популярности не снискала, стартовала на всех платформах. Тут же давно ожидаемый на коробке эксклюзив, релиз состоялся пару дней назад, цена демократичная, это чуть ли не лучший инди-проект прошлого года, вполне очевидный ажиотаж. И лидером сабж является не во всех регионах, а только Штатах и ЮК, в ряде азиатских или европейских стран -- иные результаты.
Ну тут даже сиськи не ровня - котики правят всем и котики нравятся всем
Это же как надо упасть игровой индустрии, что бы второсортная индюшитина про неудачную мутацию тигра заняла топ 1. FACEPALM.
но заняла она топ1 на бомжатской платформе, на которой играть больше не во что)
на плойке и пк то дела норм
В стиме на выходе она тоже висела в списке самых продаваемых, на пк тоже играть не во что? Просто игра вполне хорошая, вот и все.
остальные этот гомноящик и не тянет просто
Stray не является инди-игрой, у игры есть издатель, при поддержке которого разрабатывалась игра.
издатель не означает, что игра стала ААААААААААААААААААААААААА.
лишь бюджет игры определяет инди (низкобюджетный проект) это или АА (среднее) или ААА (высокобюджетный проект), а издатель есть почти у всех, от этого игры не перестают быть инди.
когда вы уже это осознаете?