Экранизация культового файтинга Street Fighter отложена на неопределенный срок

Фильм по мотивам легендарной серии файтингов Street Fighter столкнулся с неожиданными трудностями. Sony Pictures официально исключила проект из своего календаря релизов. Изначально картина должна была выйти 20 марта 2026 года, но теперь будущее фильма остается неопределенным.

Причиной такого решения стал разрыв глобального соглашения о дистрибуции между Sony и Legendary Entertainment, который истек 31 декабря 2024 года. Это поставило под сомнение не только дату выхода экранизации, но и дальнейшее участие студии в производстве проекта. На данный момент нет информации о новом дистрибьюторе или возможных изменениях в творческой команде фильма.

Street Fighter — одна из самых известных серий файтингов в истории видеоигр, стартовавшая в 1987 году. За эти годы она вдохновила множество экранизаций, включая культовый фильм 1994 года с Жан-Клодом Ван Даммом, а также несколько анимационных адаптаций и комиксов. Последняя попытка адаптировать Street Fighter для большого экрана была связана с режиссером Китао Сакураем, который заменил братьев Филиппу, известных по фильму "Говори со мной".

Еще в апреле 2023 года Sony и Legendary анонсировали новый фильм по Street Fighter, вызвав большой интерес у фанатов серии. Однако теперь будущее проекта остается неясным.

Несмотря на этот перенос, интерес к экранизации не угасает. Ранее Sony объявила дату премьеры, и ожидалось, что фильм выйдет в 2026 году. Однако теперь остается только ждать новостей о судьбе проекта и возможных новых подробностях о его производстве.

Тем не менее, перенос даты может оказаться хорошей новостью. У создателей появится больше времени на проработку сюжета и прояснение всех деталей, а это увеличивает шансы на то, что поклонники культового файтинга в итоге получат качественную и достойную экранизацию.