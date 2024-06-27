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Street Fighter 6 02.06.2023
Экшен, Файтинг
8.1 493 оценки

Объявлена дата премьеры фильма Street Fighter от киностудии Sony

Gutsz
Новости

Похоже, что фанаты Street Fighter всё же смогут увидеть ожесточённые бои с живыми актёрами. Несмотря на потерю постановщиков, производство фильма обещает начаться уже в ближайшее время. Многие детали ленты пока держатся в секрете, однако сегодня была анонсирована дата выхода картины в мировой прокат. Премьера новой экранизации Street Fighter состоится в 2026 году.

Как сообщается, созданием фильма будут заниматься сразу три компании. В кинопроизводстве участвуют непосредственные авторы файтинга — компания Capcom. Ей помогает уже заявленная Legendary Pictures, а теперь к ним присоединилось киноподразделение Sony. Последняя, вероятно, будет отвечать за визуальные эффекты, звук и прокат в кинотеатрах.

Выход фильма по мотивам Street Fighter на данный момент запланирован на 20 марта 2026 года. Съёмки картины должны начаться в следующем году, однако до этого создателям предстоит найти нового режиссёра и утвердить актёрский состав на главные роли.

Напомним, это уже не первый раз, когда Capcom пытается экранизировать Street Fighter. Файтинг получил первый фильм ещё в 1994 году. В нём главную роль играл Жан-Клод Ван Дамм и множество других актёров, однако картина оказалась провальной по оценкам и кассовым сборам.

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Street Fighter 6
02.06.2023
Комментарии: 3
Ваш комментарий
ZAUSA

Лучше не надо.

1
Egik81

Ну да учитывая что первый раз провал был. Но как говорится такие монстры любят на грабли наступать раз за разом. Запах же легких денег так манящь

0
Vidgor-int

Что? автор статьи конь педальный, кассовые сборы "Уличного бойца" 1994 года в три раза превысили затраты, критика была но фильм хорошо окупился, Gutsz иди на помойку.

0