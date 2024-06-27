Объявлена дата премьеры фильма Street Fighter от киностудии Sony

Похоже, что фанаты Street Fighter всё же смогут увидеть ожесточённые бои с живыми актёрами. Несмотря на потерю постановщиков, производство фильма обещает начаться уже в ближайшее время. Многие детали ленты пока держатся в секрете, однако сегодня была анонсирована дата выхода картины в мировой прокат. Премьера новой экранизации Street Fighter состоится в 2026 году.
Как сообщается, созданием фильма будут заниматься сразу три компании. В кинопроизводстве участвуют непосредственные авторы файтинга — компания Capcom. Ей помогает уже заявленная Legendary Pictures, а теперь к ним присоединилось киноподразделение Sony. Последняя, вероятно, будет отвечать за визуальные эффекты, звук и прокат в кинотеатрах.
Выход фильма по мотивам Street Fighter на данный момент запланирован на 20 марта 2026 года. Съёмки картины должны начаться в следующем году, однако до этого создателям предстоит найти нового режиссёра и утвердить актёрский состав на главные роли.
Напомним, это уже не первый раз, когда Capcom пытается экранизировать Street Fighter. Файтинг получил первый фильм ещё в 1994 году. В нём главную роль играл Жан-Клод Ван Дамм и множество других актёров, однако картина оказалась провальной по оценкам и кассовым сборам.
Лучше не надо.
Ну да учитывая что первый раз провал был. Но как говорится такие монстры любят на грабли наступать раз за разом. Запах же легких денег так манящь
Что? автор статьи конь педальный, кассовые сборы "Уличного бойца" 1994 года в три раза превысили затраты, критика была но фильм хорошо окупился, Gutsz иди на помойку.