Елена возвращается в Street Fighter 6 - Capcom представила геймплейный трейлер

Capcom представила геймплейный трейлер Елены — любимой героини фанатов, которая ворвется 5 июня в Street Fighter 6 в составе DLC. Её возвращение приурочено к выходу игры на Switch 2 и релизу издания Years 1–2 Fighters Edition.

Елена — мастер капоэйры, бразильского боевого искусства, сочетающего танец, музыку и акробатику. Её уникальный стиль и подвижность придают поединкам ритм и грацию. В Street Fighter 6 героиня доступна во всех трех режимах: World Tour, Fighting Ground и Battle Hub.

Игроков ждёт новая арена — Reniala Remains, ночные африканские равнины с дикими животными и лунным светом. Также представлены два наряда: современный костюм и классический образ из Street Fighter III и Ultra Street Fighter IV. Второй можно разблокировать, достигнув максимального уровня связи в World Tour или купив за Fighter Coins.

Среди ключевых приёмов Елены — Rhinoceros Horn, Scratch Wheel, серия техник Lynx Song, Spinning Scythe и Moon Glider. В её арсенале три супер-арта: анти-воздушный Meteor Volley, многофункциональный Revival Dance и эффектный финал Song of the Grasslands.

Помимо добавления нового персонажа, с выходом Елены будет выпущено крупное обновление баланса, затрагивающее всех 25 бойцов и базовые механики игры.

Street Fighter 6 уже доступна на PS5, Xbox Series, PS4 и PC.