Появление Рашида в Street Fighter 6 назначено на 24 июля ©

Последний боец, который присоединится к составу Street Fighter 6, будет доступен в конце этого месяца, так как Capcom объявила дату выхода появления Рашида – 24 июля. Кроме того, появилось новое видео геймплея, демонстрирующее способности бойца.

Рашид будет разблокирован для владельцев Year 1 Character Pass 24 июля — это также включает всех, у кого есть Deluxe или Ultimate Edition. Игроки также могут бесплатно опробовать Рашида в течение одного часа с одним билетом на арендованного бойца, который можно получить через внутриигровой боевой пропуск.