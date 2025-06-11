Capcom сообщила, что продажи Street Fighter 6 превысили 5 миллионов копий по всему миру. Это важная веха для популярной серии, особенно с учётом того, что в сентябре 2024 года игра насчитывала 4 миллиона проданных экземпляров. Учитывая недавний релиз на Nintendo Switch 2 (5 июня 2025 года), рост продаж выглядит вполне закономерным.

Street Fighter 6 вышла 2 июня 2023 года на PS5, PS4, Xbox Series и ПК. Построенная на движке RE Engine, игра предлагает три полноценных режима: Fighting Ground, World Tour и Battle Hub, а также улучшенную графику и новаторские механики.

Capcom объединила любимые фанатами элементы прошлых частей — аркадный режим, онлайн-бои, тренировку и локальные сражения. В игру вернулись культовые герои вроде Рю и Чунь Ли, а также появились новые бойцы, такие как Джейми и Люк. Суммарно серия уже разошлась тиражом свыше 47 миллионов копий.