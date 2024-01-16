Продажи Street Fighter 6 составили более 3 миллионов копий

Компания Capcom сегодня объявила, что Street Fighter 6, последняя игра в легендарной серии Street Fighter, разошлась тиражом более 3 миллионов копий по всему миру (по состоянию на 3 января 2024 года).
Первая игра из серии Street Fighter была выпущена как аркадная игра в 1987 году, за ней последовал глобальный хит Street Fighter II в 1991 году, вызвавший массовый ажиотаж благодаря своей инновационной боевой системе. Даже сегодня, спустя более 36 лет с момента первого дебюта Street Fighter, серия по-прежнему пользуется огромной популярностью во всем мире: совокупные продажи серии составляют более 52 миллионов копий по всему миру. Кроме того, в последние годы серия усилила свое присутствие в качестве движущей силы в жанре киберспортивных файтингов.
Выпущенная в июне 2023 года, через семь лет после предыдущей игры франшизы, Street Fighter 6 представляет собой следующую эволюцию серии и новое поколение файтингов. Игра получила признание критиков и была признана лучшим файтингом года, получив награду на The Game Awards 2023.
Очень годная игра получилась,не удивительно что хорошие продажи