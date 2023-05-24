Утечка Street Fighter 6 раскрывает альтернативные костюмы для бойцов ©

Новая часть Street Fighter будет включать внушительный список играбельных персонажей уже на старте. Для файтинга заявлено около 20 уникальных бойцов, каждый из которых будет отличаться собственным боевым стилем и приемами. Элементы персонализации для персонажей также были предусмотрены разработчиками. Новая утечка доказывает, что все бойцы Street Fighter 6 получат уникальные альтернативные костюмы, которые содержат множество отсылок.

О дополнительных нарядах проговорились сами разработчики файтинга из игрового подразделения Capcom. Недавно они выпустили небольшой ролик с демонстрацией процесса производства Street Fighter 6. Внимательные фанаты игры без особого труда обнаружили на некоторых кадрах довольно детализированные раскадровки художников, которые представляют дополнительные наряды для персонажей.

Судя по утечке, большинство альтернативных нарядов будет связано с историей самих персонажей или их образами. Например, Люк получит стильные уличный наряд с нашивками, которые указывают на его военное прошлое, а Манон сможет использовать классический французский наряд из-за своей большой любви к моде. Также утечка подтверждает купальные костюмы для всех героев файтинга.

Окунутся в мир сражений Street Fighter 6 можно будет уже 2 июня на ПК и консолях.