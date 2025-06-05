В Street Fighter 6 появился новый боец - Елена

Capcom выпустила нового DLC-бойца для Street Fighter 6 - Елену. В честь релиза кенийской «капоэйристки» был показан трейлер, в котором бойчиха крушит все на своем пути своими мощными ударами.

Из ролика следует, что Елена - один из мастеров, которого игрок может выбрать для тренировки в режиме World Tour. Чтобы освоить руководство по персонажу, игрокам предстоит пройти тесты по ее комбо. К тому же японский издатель подготовил обновление с балансом боев.

Приобрести Елену можно будет за монеты Fighter Coins, а обладатели Year 2 Character Pass ) или Year 2 Ultimate Pass смогут получить ее автоматически.

Последним DLC, ранее появившимся в игре, была Май Ширануи, гостья из франшизы Fatal Fury (SNK).