В Street Fighter 6 появился новый боец - Елена

Capcom выпустила нового DLC-бойца для Street Fighter 6 - Елену. В честь релиза кенийской «капоэйристки» был показан трейлер, в котором бойчиха крушит все на своем пути своими мощными ударами.
Из ролика следует, что Елена - один из мастеров, которого игрок может выбрать для тренировки в режиме World Tour. Чтобы освоить руководство по персонажу, игрокам предстоит пройти тесты по ее комбо. К тому же японский издатель подготовил обновление с балансом боев.
Приобрести Елену можно будет за монеты Fighter Coins, а обладатели Year 2 Character Pass ) или Year 2 Ultimate Pass смогут получить ее автоматически.
Последним DLC, ранее появившимся в игре, была Май Ширануи, гостья из франшизы Fatal Fury (SNK).
Ебтвоюмать...шо это за глэчка...
Надо было брать из USFIV.
Я вообще не понимаю, как другие файтинги существуют, в принципе, в том виде, в котором они есть, на фоне безупречного Dead or Alive.
нет бы таких добавить , а это что плять за мулатка пловчиха с головой ребенка
Мамба больше подходит
капоэро разве не из бразилии?в кении канибализм,а не капоэро
Типичная Елена
-Баклажан кого ты привёл?
-Ты сам сказал тебе нужна женщина боец ещё и красивая!
-Это у вас в эфиопии так...