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Street Fighter 6 02.06.2023
Экшен, Адвенчура, Файтинг
8.1 594 оценки

В Street Fighter 6 появился новый боец - Елена

Gruz_ Gruz_

Capcom выпустила нового DLC-бойца для Street Fighter 6 - Елену. В честь релиза кенийской «капоэйристки» был показан трейлер, в котором бойчиха крушит все на своем пути своими мощными ударами.

Из ролика следует, что Елена - один из мастеров, которого игрок может выбрать для тренировки в режиме World Tour. Чтобы освоить руководство по персонажу, игрокам предстоит пройти тесты по ее комбо. К тому же японский издатель подготовил обновление с балансом боев.

Приобрести Елену можно будет за монеты Fighter Coins, а обладатели Year 2 Character Pass ) или Year 2 Ultimate Pass смогут получить ее автоматически.

Последним DLC, ранее появившимся в игре, была Май Ширануи, гостья из франшизы Fatal Fury (SNK).

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10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Madfury

Ебтвоюмать...шо это за глэчка...

5
Kenn1y

Надо было брать из USFIV.

1
Madfury

Я вообще не понимаю, как другие файтинги существуют, в принципе, в том виде, в котором они есть, на фоне безупречного Dead or Alive.

1
MNM 777

нет бы таких добавить , а это что плять за мулатка пловчиха с головой ребенка

5
Pavlissimus
1
Simple Jack

Мамба больше подходит

1
ДаДжи

капоэро разве не из бразилии?в кении канибализм,а не капоэро

1
AlexFoRestor

Типичная Елена

1
Дворф

-Баклажан кого ты привёл?

-Ты сам сказал тебе нужна женщина боец ещё и красивая!

-Это у вас в эфиопии так...

1