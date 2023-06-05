В Street Fighter 6 уже сыграло свыше 1 миллиона игроков ©

Это одна из самых высоко оцененных игр года, и уже можно сказать, что результаты этой оценки приносят свои плоды. Разработчики Street Fighter 6 сообщили о том, что в новый файтинг уже сыграло более 1 миллиона игроков и в честь такого достижения его создатели подготовили для всех желающих внутри-игровой подарок.

Разработчики также выразили фанатам свою благодарность за поддержку и сообщили, что общий тираж игр серии Street Fighter превысил 50 миллионов копий.

Street Fighter 6 является очередным хитом от Capcom, которая уже имеет три игры, получившие самые высокие оценки в 2023 году: Monster Hunter Rise: Sunbreak (88), Street Fighter 6 (92) и Resident Evil 4 (93). В индустрии все, что выше 85 баллов, считается большим успехом. А все, что выше 90 баллов, обычно претендует на звание игры года.

Street Fighter 6 вышла 2 июня на PlayStation 4 и 5, Xbox Series и PC. К тому же это самый крупный запуск платной файтинг-игры на PC