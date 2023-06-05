В Street Fighter 6 уже сыграло свыше 1 миллиона игроков

Это одна из самых высоко оцененных игр года, и уже можно сказать, что результаты этой оценки приносят свои плоды. Разработчики Street Fighter 6 сообщили о том, что в новый файтинг уже сыграло более 1 миллиона игроков и в честь такого достижения его создатели подготовили для всех желающих внутри-игровой подарок.
Разработчики также выразили фанатам свою благодарность за поддержку и сообщили, что общий тираж игр серии Street Fighter превысил 50 миллионов копий.
Street Fighter 6 является очередным хитом от Capcom, которая уже имеет три игры, получившие самые высокие оценки в 2023 году: Monster Hunter Rise: Sunbreak (88), Street Fighter 6 (92) и Resident Evil 4 (93). В индустрии все, что выше 85 баллов, считается большим успехом. А все, что выше 90 баллов, обычно претендует на звание игры года.
Street Fighter 6 вышла 2 июня на PlayStation 4 и 5, Xbox Series и PC. К тому же это самый крупный запуск платной файтинг-игры на PC
Неплохо , уверенно стартанула игра. В таком темпе онлайн еще больше будет но есть одно но.. Если выйдет мк1 то может забрать весь онлайн на себя и будет печально если онлайн просядет в сф6.
А его уже взломали или там дерьнуво? Не то что бы я собирался играть, но вдруг.
ну такое)