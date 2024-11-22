Вышла Strinova - бесплатный аниме-шутер в стиле Counter-Strike

В Steam вышла помесь Genshin Impact и Counter-Strike в аниме стилистике — Strinova. В гача-шутере необходимо сражаться с другими игроками и открывать новых персонажей с уникальными способностями.

Главной фишкой Strinova является возможность превращать персонажа в 2D-модель, чтобы уклоняться от пуль, прятаться за укрытиями и находить необычные маршруты и пути отступления.

Поиграть в шутер можно бесплатно в Steam. В Strinova есть русский перевод интерфейса и субтитров, а также несколько вариантов озвучки: английская, китайская и японская.