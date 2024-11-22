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Strinova 21.11.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица, Аниме
7.1 12 оценок

Вышла Strinova - бесплатный аниме-шутер в стиле Counter-Strike

Simple Jack

В Steam вышла помесь Genshin Impact и Counter-Strike в аниме стилистике — Strinova. В гача-шутере необходимо сражаться с другими игроками и открывать новых персонажей с уникальными способностями.

Главной фишкой Strinova является возможность превращать персонажа в 2D-модель, чтобы уклоняться от пуль, прятаться за укрытиями и находить необычные маршруты и пути отступления.

Поиграть в шутер можно бесплатно в Steam. В Strinova есть русский перевод интерфейса и субтитров, а также несколько вариантов озвучки: английская, китайская и японская.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
kedmaker
аниме-шутер в стиле Counter-Strike

прям 1в1)

0
AMD Ryzen

Отбалансить подобный шутер теоретически невозможно, так что DOA.

0
Илья Майоров

Стесняюсь спросить а чем он на кс похожа? По моему она больше на валорант похожа

0
NatanieLzZ

Причем тут геншин импакт?

0
Indigo Night

в стиле Counter-Strike

0