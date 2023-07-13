Анонсировано переиздание классической стратегии Stronghold: Definitive Edition ©

Оригинальной игре Stronghold пару лет назад исполнилось 20 лет, и в честь этого события, и с небольшим опозданием, разработчики из FireFly Studios с радостью представили Stronghold: Definitive Edition!

Тщательно переработанное с использованием исходных иллюстраций, ремастированной музыки, вернувшихся голосов и ветеранов-разработчиков первой части легендарной серии, Stronghold: Definitive Edition выходит 7 ноября в Steam для ПК. Игра получит полную локализацию на русский язык.

Stronghold: Definitive Edition предлагает игрокам вновь пережить славу оригинальной игры, номинированной на премию BAFTA, с новыми визуальными эффектами, миссиями и сценариями осады. В этой новой части серии "симуляторов замка" представлены классические военные и экономические кампании оригинальной игры, а также совершенно новая повествовательная кампания из 14 миссий. Наряду с дополнительным однопользовательским контентом в виде 10 миссий, в которых игрокам предстоит защищать или осаждать такие исторические замки, как Уорик, Данноттар и Марксбург.

Помимо множества технических усовершенствований и улучшений качества жизни по просьбам игроков, Stronghold: Definitive Edition позволит старым и новым поклонникам игры настраивать свои возможности с помощью индивидуальных настроек многих любимых функций и элементов управления. Помимо этого и нового однопользовательского контента, игроки смогут сплести новые истории о победах, сразившись в сетевом режиме с полной поддержкой многопользовательской игры в Steam. Кроме того, можно создавать свои собственные карты с невероятно сложными задачами в мастерской Steam или загружать сотни творений игроков, созданных за богатое 20-летнее наследие игры.