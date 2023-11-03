Разработчики Stronghold: Definitive Edition представили пострелизный план контента

Разработчики из Firefly представили пострелизный план обновления контента стратегии Stronghold: Definitive Edition перед её выходом на следующей неделе.

Stronghold: Definitive Edition ждёт два крупных обновления: новая экономическая кампания и «Тропа замков», а также новые карты, мелкие функции и исправления. Эти два обновления выйдут в начале следующего года и появятся одновременно с одной из двух платных военных кампаний DLC, каждая из которых будет стоить 2,99 доллара.

Вторая экономическая кампания, основанная на новой истории, разработанной создателем серии Саймоном Брэдбери, будет включать в себя работу по восстановлению королевства, почти разрушенного враждующими подвигами Крысы, Змеи, Свиньи и Волка. В рассказе актера озвучивания оригинальной Stronghold Джея Саймона вы отправитесь на север, чтобы восстановить мир и порядок на родине, опустошенной конфликтом военных кампаний, в ходе семи уникальных миссий в рамках большого зимнего обновления.

Вслед за этим весеннее обновление будет включать в себя вторую «Тропу замков», в которой будут представлены «лучшие хиты» старых и новых исторических замков, которые нужно осаждать и защищать. Как и в случае с базовой игрой, разработчики планируют включить как минимум 10 исторических замков.

Каждое из двух платных дополнений выйдет с этими обновлениями и будет представлять собой две новые военные кампании, каждая из которых предлагает по 7 военных миссий. «Свиная бухта» и «Долина волков» покажут возвращение двух антагонистов популярных серий и начнут непосредственно с 14 миссий, включенных в базовую игру Definitive Edition. Вы можете ожидать увеличения сложности, новых условий победы и настоящего испытания для ветеранов серии.

Stronghold: Definitive Edition выйдет на ПК (Steam) 7 ноября 2023 года.