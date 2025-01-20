Дебютный трейлер ремастера Stronghold Crusader раскрыл дату релиза - июль 2025 года

После успеха Stronghold: Definitive Edition Firefly Studios анонсировала возвращение к культовой серии с ремастером Stronghold Crusader: Definitive Edition. Амбициозная переработка легендарной градостроительной RTS появится этим летом, а её демоверсия станет доступна во время Steam RTS Fest.

Ремастер включает новые юниты, улучшенную графику, обновленный искусственный интеллект и дополнительные возможности. Среди нововведений — четыре новых ИИ-противника, восемь отрядов воинов-бедуинов, расширенные карты, дополнительные настройки для скирмишей, новая кампания и кооперативный режим. Русскоязычным игрокам будет приятно узнать, что игра получит полную локализацию на русский язык.

Глава студии Ник Таннахилл подчеркнул, что проект был вдохновлен поддержкой фанатов, продолжающих создавать карты и моды. Firefly стремится соответствовать ожиданиям сообщества, активно реагируя на отзывы игроков.

Stronghold Crusader: Definitive Edition предложит улучшенный аудиовизуальный опыт с изометрической графикой 2.5D. Новички и ветераны смогут насладиться сеттингом, объединяющим военную стратегию крестоносцев и Саладина, правящего армией Ближнего Востока.

Полная версия выйдет на PC (Steam) 15 июля 2025 года.