В новом трейлере Stronghold Crusader: Definitive Edition показали кооперативный геймплей

Сегодня Firefly Studios представила новый трейлер кооперативного режима Stronghold Crusader: Definitive Edition, демонстрирующий возвращение культовой войны в пустыне — теперь в нее можно играть с другом или компьютерным союзником.

Точный ремастер любимой RTS, Stronghold Crusader: Definitive Edition включает в себя новые визуальные эффекты, улучшенный звук и расширенный игровой процесс с новыми юнитами, лордами ИИ, кампаниями и улучшениями качества жизни. Впервые игроки могут пройти совершенно новый кооперативный маршрут схватки, объединиться в многопользовательском режиме или сразиться с 20 лордами-соперниками в одиночку в самой большой версии Crusader на сегодняшний день.

Игроки могут попробовать новую однопользовательскую демоверсию Steam Next Fest прямо сейчас, чтобы ознакомиться с некоторыми новыми функциями, которые появятся в игре до запуска 15 июля 2025 года.